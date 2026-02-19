Tvůrci filmu Sbormistr kvůli sporu změní jméno hlavní postavy

Tvůrci filmu Sbormistr se rozhodli změnit jméno hlavní postavy pro další uvádění snímku. Reagují tak na situaci, kdy se v příběhu inspirovaném kauzou odsouzeného Bohumila Kulínského poznala jedna z jeho obětí, a to i kvůli použití shodného křestního jména. K tomuto kroku se rozhodla společnost endorfilm jako hlavní výrobce filmu společně s koproducenty filmu a s režisérem a scenáristou filmu Ondřejem Provazníkem.
Společnost endorfilm uvedla, že snímek je fikčním uměleckým dílem inspirovaným skutečnými událostmi a není tak příběhem žádné konkrétní osoby. Film vstoupil do českých kin loni v létě, aktuálně je možné ho zhlédnout také na některých VOD platformách, například na Netflixu.
„Přestože náš film vypráví fikční příběh inspirovaný zkušenostmi řady obětí, nechceme, aby měl kdokoliv pocit, že je s dílem nechtěně spojován. Proto jsme se rozhodli pro změnu,“ vysvětlil producent Jiří Konečný.
Změna jména má předejít nedorozuměním a umožnit, aby veřejná debata zůstala soustředěná především na ochranu dětí a prevenci zneužívání moci. Provazník vyjádřil už dříve lítost nad tím, že jeho snímek některé skutečné oběti psychicky zasáhl.
V prohlášení poskytnutém ČTK společnost endorfilm před časem uvedla, že usilovala o smír, ale protistrana vznesla nepřijatelné požadavky včetně desetimilionového odškodného a zákazu televizního vysílání filmu v Česku.
Změna jména představuje pro dokončený film technicky i tvůrčím způsobem náročnou úpravu. Cílem produkce je provést změnu bez narušení výsledné podoby filmu. Nové jméno bude zvoleno tak, aby působilo přirozeně a zároveň se vyhnulo jakékoli shodě se jmény veřejně spojovanými s případem, jímž je film volně inspirován, uvedla filmová společnost.
Drama Sbormistr je podle členů Sdružení české filmové kritiky nejlepším filmem uplynulého roku. Cenu získala i šestnáctiletá představitelka hlavní ženské role snímku Kateřina Falbrová. Film o zneužívání v dívčím sboru obdržel třináct nominací na cenu Český lev. Slavnostní večer se uskuteční 14. března.