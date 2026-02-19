Tvůrci filmu Sbormistr kvůli sporu změní jméno hlavní postavy


Tvůrci filmu Sbormistr se rozhodli změnit jméno hlavní postavy pro další uvádění snímku. Reagují tak na situaci, kdy se v příběhu inspirovaném kauzou odsouzeného Bohumila Kulínského poznala jedna z jeho obětí, a to i kvůli použití shodného křestního jména. K tomuto kroku se rozhodla společnost endorfilm jako hlavní výrobce filmu společně s koproducenty filmu a s režisérem a scenáristou filmu Ondřejem Provazníkem.

Společnost endorfilm uvedla, že snímek je fikčním uměleckým dílem inspirovaným skutečnými událostmi a není tak příběhem žádné konkrétní osoby. Film vstoupil do českých kin loni v létě, aktuálně je možné ho zhlédnout také na některých VOD platformách, například na Netflixu.

„Přestože náš film vypráví fikční příběh inspirovaný zkušenostmi řady obětí, nechceme, aby měl kdokoliv pocit, že je s dílem nechtěně spojován. Proto jsme se rozhodli pro změnu,“ vysvětlil producent Jiří Konečný.

Změna jména má předejít nedorozuměním a umožnit, aby veřejná debata zůstala soustředěná především na ochranu dětí a prevenci zneužívání moci. Provazník vyjádřil už dříve lítost nad tím, že jeho snímek některé skutečné oběti psychicky zasáhl.

Sbormistr ukazuje, jak složité je mluvit o sexuálním zneužívání, říká režisér
Plakát k filmu Sbormistr

V prohlášení poskytnutém ČTK společnost endorfilm před časem uvedla, že usilovala o smír, ale protistrana vznesla nepřijatelné požadavky včetně desetimilionového odškodného a zákazu televizního vysílání filmu v Česku.

Změna jména představuje pro dokončený film technicky i tvůrčím způsobem náročnou úpravu. Cílem produkce je provést změnu bez narušení výsledné podoby filmu. Nové jméno bude zvoleno tak, aby působilo přirozeně a zároveň se vyhnulo jakékoli shodě se jmény veřejně spojovanými s případem, jímž je film volně inspirován, uvedla filmová společnost.

Drama Sbormistr je podle členů Sdružení české filmové kritiky nejlepším filmem uplynulého roku. Cenu získala i šestnáctiletá představitelka hlavní ženské role snímku Kateřina Falbrová. Film o zneužívání v dívčím sboru obdržel třináct nominací na cenu Český lev. Slavnostní večer se uskuteční 14. března.

Filmoví kritici vyzdvihli Sbormistra
Kateřina Falbrová je nejlepší herečkou, a to díky roli ve filmu Sbormistr

Tvůrci filmu Sbormistr se rozhodli změnit jméno hlavní postavy pro další uvádění snímku. Reagují tak na situaci, kdy se v příběhu inspirovaném kauzou odsouzeného Bohumila Kulínského poznala jedna z jeho obětí, a to i kvůli použití shodného křestního jména. K tomuto kroku se rozhodla společnost endorfilm jako hlavní výrobce filmu společně s koproducenty filmu a s režisérem a scenáristou filmu Ondřejem Provazníkem.
VideoFilmové premiéry: Parazit z chlaďáku, Amiřiny děti či Velrybí píseň

Do českých kin zamířily další filmové novinky. Snímek Otec Matka Sestra Bratr od hvězdy amerického nezávislého filmu Jima Jarmusche se už stal festivalovým hitem. Ve sci-fi komedii Parazit z chlaďáku odhalí obyčejní skladníci v podání Liama Neesona a Joea Keeryho vládní tajemství v podobě cizopasné houby. Ukrajinské drama Líbánky sleduje novomanžele z Kyjeva v začátcích plnohodnotné ruské invaze. Režisérka Markéta Ekrt Válková zase vytvořila dokumentární portrét Amiřiny děti o deseti letech života válečných uprchlíků ze Sýrie. Dobrodružství pro nejmenší diváky pak slibuje animovaná Velrybí píseň.
před 4 hhodinami

Cruise se pere s Pittem? Hollywood chce zastavit čínská AI videa

Hollywoodské společnosti si stěžují na čínský nástroj Seedance pro generování videí pomocí umělé inteligence. Walt Disney dokonce hrozí právními kroky kvůli tomu, že se v realisticky přesvědčivých klipech objevují postavy ze Star Wars či superhrdinských příběhů chráněné autorskými právy. V Číně se videa, zvláště ta pohrávající si s americkými celebritami, stávají virálními. Tamní technologická společnost ByteDance přislíbila, že AI nástroj omezí.
před 21 hhodinami

Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB) kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera v sedmdesátých a osmdesátých letech. Viní je ze zneužití pravomoci úřední osoby, uvedli mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek a vyšetřovatel Ludvík Fiala. StB podle policie Töpfera pronásledovala kvůli kritickým postojům vůči komunistickému režimu a jeho židovské víře. Nyní pětasedmdesátiletý Töpfer řekl, že vyšetřování neinicioval a satisfakci necítí.
17. 2. 2026

„Hudba nemá být jarní vánek.“ Rapper Maniak natáčí album v přímém přenosu

Brněnský rapper Maniak vydá v pátek nové album. V tuto chvíli stále ještě vzniká – v přímém přenosu a za dohledu fanoušků. Do podobného experimentálního projektu se pustil jako první z tuzemských hudebníků.
17. 2. 2026

Hudba není o dokonalosti, patří k ní risk, říká oceňovaný dirigent Hrůša

Dirigent Jakub Hrůša sbírá světová ocenění a pracuje s předními orchestry. Aktuálně působí jako hudební ředitel Královské opery v Londýně, za dva roky se stane šéfdirigentem České filharmonie. „Je to nádherné spojení intelektu a emoci,“ prohlásil mimo jiné o dirigování v pořadu Hyde Park Civilizace.
17. 2. 2026

Lidé se loučili s Janou Brejchovou. Pro ČT na ni zavzpomínaly Adamovská či Kolářová

Do pražského kina Lucerna se mohla v úterý veřejnost přijít rozloučit s Janou Brejchovou. Vzniklo zde pietní místo, kde mohli příchozí vzdát hold herečce, která zemřela 6. února. Mělo jít o tichou vzpomínku, nikoliv pohřeb. Na Brejchovou vzpomínali také ve vysílání ČT24 její kolegové a přátelé.
17. 2. 2026

Než se vila v Plzni stala památkou, nový majitel ji zboural

Systém prohlašování staveb za kulturní památky má podle památkářů trhliny. Majitelé budov se vůbec nemusí dozvědět, že ministerstvo kultury projednává návrh na jejich prohlášení. Kvůli tomu byla zbourána například Čočkova vila v Plzni. Zdlouhavé bylo řízení i v případě hospodářského dvora v Planinách na jižním Plzeňsku.
15. 2. 2026
