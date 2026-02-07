Ceny české filmové kritiky vybírají vítěze

Za rokem 2025 se v přímém přenosu ohlížejí Ceny české filmové kritiky. S nejvíce nominacemi do slavnostního ceremoniálu vstoupily snímky Otec a Sbormistr.
Film
Karavan – Dagmar Sedláčková, Jakub Viktorín
Otec – Veronika Paštéková, Anton Škreko, Karel Chvojka, Miloš Lochman, Marta Gmosińska, Mariusz Wlodarski
Sbormistr – Jiří Konečný, Ivan Ostrochovský
Dokument
Dům bez východu – Tomáš Hlaváček
Ta druhá – Marie-Magdalena Kochová
Velký vlastenecký výlet – Robin Kvapil
Režie
Karavan – Zuzana Kirchnerová
Otec – Tereza Nvotová
Sbormistr – Ondřej Provazník
Scénář
Letní škola, 2001 – Dužan Duong, Jan Smutný, Lukáš Kokeš
Otec – Tereza Nvotová, Dušan Budzak
Sbormistr – Ondřej Provazník
Herec
Karavan – David Vodstrčil
Otec – Milan Ondrík
Sbormistr – Juraj Loj
Herečka
Karavan – Aňa Geislerová
Otec – Dominika Morávková
Sbormistr – Kateřina Falbrová
Audiovizuální počin
Nahoře nebe, v dolině já, kamera – Tomáš Kotas
Otec, kamera – Adam Suzin
Tony má plán, set design – Beáta Kuraj
Objev roku
Dužan Duong – Letní škola, 2001
Kateřina Falbrová – Sbormistr
Katarína Gramatová – Nahoře nebe, v dolině já
Mimo kino
Medvěd – Miro Remo, Juro Šlauka
Potížistky – Bibiana Beňová, Kateřina Kořínková Sobotková
Studna – Tereza Kopáčová, Miro Šifra, Kristina Májová
Krátký film
I Died in Irpin – Anastasia Falilejevová
Kámen Osudu – Julie Černá
Malý film o znásilnění – Nebe Motýlová
Nejlepším krátkým filmem se stal snímek I Died in Irpin Anastasie Falilejevové. Snímek rekonstruuje skutečný příběh a pomocí animace přibližuje válečné trauma i toxický vztah.
Ceny české filmové kritiky organizuje Sdružení české filmové kritiky. Kompletní přehled hlasování spolu s rozhodováním jednotlivých kritiků zveřejňuje na webu cen.
Filmový rok 2025 zhodnotí přesně za měsíc také Český lev. Nominace vede koprodukční Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové.