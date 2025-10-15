Právě se stalo
Nejvyšší soud přerušil Peltovi výkon trestu, chce rozhodnout o dovolání Zobrazit

Čína zabavila šedesát tisíc map s „chybou“ u Tchaj-wanu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, BBC

Čínští celníci zabavili v provincii Šan-tung na východě země šedesát tisíc map, které podle nich chybně označovaly Tchaj-wan. Podle serveru BBC News Peking neupřesnil konkrétní nesrovnalosti. Čína považuje ostrov za svou vzbouřenou provincii.

Mapy, které byly určeny na vývoz, není možné podle čínské celní správy uvést do prodeje, neboť ohrožují čínskou jednotu, suverenitu a územní celistvost.

Zmíněné mapy podle úřadů rovněž opomenuly důležité ostrovy v Jihočínském moři. V tomto regionu vede Čína s dalšími zeměmi včetně Filipín a Vietnamu spor o ostrovy a útesy, které si Peking nárokuje.

Celníci dále uvedli, že v Jihočínském moři chybí takzvaná linie devíti čar. Tento název používá Čína pro vytyčení námořních hranic oblastí, které si nárokuje. Součástí tohoto území, které má strategickou polohu a kde jsou možná naleziště ropy, jsou mimo jiné Paracelské ostrovy či Spratlyho ostrovy.

Čína v regionu v posledních letech výrazně posílila svou vojenskou přítomnost. Na mělčinách či ponořených útesech vybudovala umělé ostrovy, které vybavila přistávacími dráhami, přístavy, kontrolními věžemi a palebnými bateriemi.

Čína tiše pracuje na ovládnutí Tchaj-wanu. Využívá i „kyberarmádu“
Lidé v Pekingu sledují čínské manévry u Tchaj-wanu v říjnu 2024

Zabavení „problematických map“ čínskými celníky není neobvyklé, ačkoli nový případ z provincie Šan-tung je rozsáhlejší, píše BBC. V březnu celníci na letišti ve městě Čching-tao zabavili várku 143 námořních map, které podle nich obsahovaly „zjevné chyby“ v hranicích státu.

V srpnu úřady v provincii Che-pej zabavily dvě „problematické mapy“, jež podle nich mimo jiné obsahovaly „chybné vykreslení“ tibetské hranice.

Zboží, které v Číně neprojde celní kontrolou, je zničeno, poznamenal britský server.

Načítání...