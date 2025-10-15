Čínští celníci zabavili v provincii Šan-tung na východě země šedesát tisíc map, které podle nich chybně označovaly Tchaj-wan. Podle serveru BBC News Peking neupřesnil konkrétní nesrovnalosti. Čína považuje ostrov za svou vzbouřenou provincii.
Čína zabavila šedesát tisíc map s „chybou“ u Tchaj-wanu
Mapy, které byly určeny na vývoz, není možné podle čínské celní správy uvést do prodeje, neboť ohrožují čínskou jednotu, suverenitu a územní celistvost.
Zmíněné mapy podle úřadů rovněž opomenuly důležité ostrovy v Jihočínském moři. V tomto regionu vede Čína s dalšími zeměmi včetně Filipín a Vietnamu spor o ostrovy a útesy, které si Peking nárokuje.
Celníci dále uvedli, že v Jihočínském moři chybí takzvaná linie devíti čar. Tento název používá Čína pro vytyčení námořních hranic oblastí, které si nárokuje. Součástí tohoto území, které má strategickou polohu a kde jsou možná naleziště ropy, jsou mimo jiné Paracelské ostrovy či Spratlyho ostrovy.
Čína v regionu v posledních letech výrazně posílila svou vojenskou přítomnost. Na mělčinách či ponořených útesech vybudovala umělé ostrovy, které vybavila přistávacími dráhami, přístavy, kontrolními věžemi a palebnými bateriemi.
Zabavení „problematických map“ čínskými celníky není neobvyklé, ačkoli nový případ z provincie Šan-tung je rozsáhlejší, píše BBC. V březnu celníci na letišti ve městě Čching-tao zabavili várku 143 námořních map, které podle nich obsahovaly „zjevné chyby“ v hranicích státu.
V srpnu úřady v provincii Che-pej zabavily dvě „problematické mapy“, jež podle nich mimo jiné obsahovaly „chybné vykreslení“ tibetské hranice.
Zboží, které v Číně neprojde celní kontrolou, je zničeno, poznamenal britský server.