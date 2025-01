Na Zlatých glóbech se dařilo filmům Emilia Peréz a Brutalista

Glóbus pro Mooreovou

Kategorii nejlepší herečka v komedii vyhrála dvaašedesátiletá Demi Mooreová za hororový snímek Substance. Viditelně dojatá Mooreová při přebírání ceny uvedla, že byla dříve zavrhována jako „popcornová herečka“ a bála se, že její kariéra skončila.

„Jsem teď v šoku,“ citovala ji agentura Reuters. „Dělám to už dlouho, přes 45 let. Je to poprvé, co jsem kdy jako herečka něco vyhrála.“

Ocenění vybíralo 334 novinářů z 85 zemí. Pro srovnání, laureáty Oscarů vybírá zhruba devět tisíc expertů. Ještě dříve ale tvořilo porotu Zlatých globů jen devadesát lidí. Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA), která glóby uděluje, čelila v minulých letech kritice kvůli etickým pokleskům a nedostatku různorodosti.

V roce 2021 se kvůli tomu ceremoniál vůbec nevysílal a nebylo jisté, zda se cenám ještě někdy vrátí jejich někdejší prestiž a zda bude jejich udílení znovu respektovanou akcí považovanou za předehru vyhlašování Oscarů. Organizátoři ale přistoupili k reformám, porota se zvětšila a je různorodější.