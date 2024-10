Komediální seriály mají krizi identity

Co vede k takovému dojmu? Jednou z odpovědí, která se objevuje jako vysvětlení současné podoby filmové a televizní produkce poměrně často, je loňská dvojitá stávka v Hollywoodu. Scenáristické a herecké odbory se do ní zapojily v rozsahu, jaký továrna na sny už dlouho nepamatovala.

„V oblasti komedií nebyla nikdy laťka pro realizaci vyšší,“ tvrdil na nedávné konferenci asociace filmových a televizních producentů Producers Guild of America Mike Farah, který řídí produkční společnost zaměřenou na komediální videa Funny Or Die.

Míní, že moderní televizní komedie příliš přemýšlí o světských starostech a málo o tom, jak se dobře zasmát. „Lidé komedii pořád potřebují, strašně ji potřebují a nedostávají ji,“ obává se. „Dřív se člověk na konci dne vrátil domů a většina lidí si řekla: ‚Aha, dávají Na zdraví. Dávají M*A*S*H‘,“ zavzpomínal. „Člověk prostě čekal, že dneska večer bude v televizi nějaká sranda, na kterou se může podívat. A hádejte co? Kde to je?“ navázal otázkou.

Nad ne zrovna veselým stavem televizní komedie si na jaře posteskl v podcastu magazínu The New Yorker komik Jerry Seinfeld, který na obrazovkách (i českých) bavil po celá devadesátá léta v Show Jerryho Seinfelda.

Podobně uvažují i hollywoodská studia, která na ústup zlaté seriálové éry reagují škrty. Nemusí ani jít o hledání vtipů, jimž by se zasmáli jak diváci z Ameriky, tak z i Itálie. Na stejném smyslu pro humor se neshodnou ani diváci mluvící stejnou řečí. „Je opravdu snadné říct ‚a pak dojde k vraždě‘. Ale navrhnout věci, které dělají komedii komedií – tón, hlas a charakter – to je těžké,“ připouští scenárista Guy Branum, který píše seriál Stále v kurzu (Hacks) odehrávající se navíc v zákulisí stand-upů.

Seinfeld tuto změnu přičítá „extrémní levici, blbostem a lidem, kteří se tolik bojí, aby neurazili ostatní“. Zmiňuje také, že zábavu zabíjí přílišné posuzování scénářů. „Dostane se do čtyř nebo pěti různých rukou, komisí, skupin – a je po komedii,“ uzavřel. Pokud chtějí být současní komediální scenáristi úspěšní, musí prý být dostatečně pohotoví a důvtipní, aby se orientovali v měnícím se vkusu.

Komedie, nebo drama?

K Seinfeldově radě by se dalo připodotknout, že scenárista by měl zohlednit i to, že se mění typy televizních komedií. „Komedie prochází malou krizí identity,“ souhlasí producent Warren Littlefield, který stojí za klasickými televizními sitkomy Na zdraví nebo právě Show Jerryho Seinfelda.

Důkazem je Medvěd, který – ač favorizovaný - neovládl poslední televizní ceny Emmy v komediálních kategoriích. K nim má blíž mimo jiné i pro komedie tradičním půlhodinovým formátem. Mnozí ale seriál o dysfunkční rodině a profesním stresu šéfkuchaře považují spíše za drama. Měl by se Medvěd to této kategorie přesunout? Anebo nemělo by se žánrové dělení zrušit vůbec? Na to se ptal po předání cen třeba magazín Variety.

Hranice mezi komedií a dramatem stíraly v nedávné minulosti i jiné oceněné počiny, třeba Barry o nájemném zabijákovi, který propadne herectví, nebo Orange is the New Black z vězeňského prostředí.

Rozčarování světem

Televize se potýká s krizí komedie, protože je velký nedostatek pořadů, které nás skutečně rozesmějí, vyvodil loni z této žánrové propustnosti web TV Line. Pro srovnání uvádí i trochu statistiky: Zatímco na podzim roku 2012 si diváci amerických televizí mohli v hlavním vysílacím čase vybrat z jednatřiceti komediálních pořadů, o deset let později jich program nabízel méně než polovinu.

A na streamovacích platformách jsou komedie rovněž spíše dramedy (mix komedie a dramatu), poznamenává TV Line. Přitom sitkomová klasika jako Přátelé nebo Kancl na nich patří k nejoblíbenějším, snaha na úspěch takových pořadů navázat by tedy dávala smysl.