Jaké to je být šógun. Seriály vzbuzují zájem o Japonsko

„Velmi drahý japonský dobový seriál s titulky, jehož vrcholem je básnická soutěž,“ shrnul výkonný producent Justin Marks seriál Šógun. Přesto se tento historický epos stal nečekaným celosvětovým hitem, jehož kvality navíc stvrdily americké ceny Emmy – televizní obdoba filmových Oscarů.

Při nedělním udělování si Šógun odnesl čtrnáct sošek. V kategorii nejlepšího dramatu se stal prvním vítězem, v němž se ve velké míře mluví jinak než anglicky. Sedmdesát procent dialogů v seriálu se vedlo v japonštině, jak podtrhla i japonská vláda.

Ocenění znamená prvenství i pro japonské herce. Hirojukiho Sanadu, kterého diváci poznali jako lorda Jošiho Toranagu snažícího se vychýlit misky mocenských vah ve svůj prospěch. A Annu Sawaiovou čili seriálovou Todu Mariku, tajemnou křesťanku a šlechtičnu ze zneuctěného rodu.

Japonsko chce lákat další zahraniční produkce

Japonci rekordní úspěch na Emmy uvítali jako vítězství pro svou historii a kulturu a doklad, že je stále populárnější. Sanada označil Šóguna za „projekt snů o setkání Východu a Západu“. „Šógun mě naučil, že když lidé spolupracují, můžeme dělat zázraky,“ prohlásil. „Můžeme společně vytvořit lepší budoucnost,“ dodal vzletně.

Japonský kabinet nechce zůstat jen u mírně patetických slovních obratů, tento měsíc zřídil výbor na podporu zábavního průmyslu a tvorby. „Rádi bychom povzbudili japonské tvůrce, aby přijímali výzvy zahraničních produkcí,“ uvedl náměstek tajemníka kabinetu Hiroši Morija.

List The Japan Times napsal, že seriálový Šógun má Západu co nabídnout. Podle něj by japonské produkce měly pracovat na další tvorbě, která by šla ve stopách seriálu. „Pokud budou taková díla šířena, může to zvýšit zájem o japonskou kulturu a stát se příležitostí k přilákání zahraničních návštěvníků do Japonska,“ uvedly noviny The Japan News.