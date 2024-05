„Neztrácejte smysl pro humor,“ vyzývá komik Jerry Seinfeld brojící proti politické korektnosti

„To, co vám jak komik musím říct, je, abyste neztráceli smysl pro humor. V tomto okamžiku svého života nemusíte mít ponětí o tom, jak moc budete (humor) potřebovat, abyste jím prošli,“ řekl ve svém proslovu.

Humorista se v posledních letech stal hlasitým advokátem syrové, necenzurované tvorby. „Prostě čekáte, že se večer v televizi podíváte na nějaké zábavné věci. Ale hádejte, jak to dopadne? Nikde nic. Je to výsledek (působení) extrémní levice a politicky korektních žvástů i (snahy) lidí, kteří se příliš bojí, aby neurazili ostatní,“ řekl v nedávném interview pro magazín New Yorker s titulkem Učenec humoru.

Na Dukeově univerzitě ale vystoupil smířlivěji. „Naprosto obdivuji ambice vaší generace vytvořit spravedlivější a inkluzivnější společnost. A myslím, že je také úžasné, že vám tolik záleží na tom, abyste nezranili city jiných lidí,“ pronesl.

V módě je být proti, míní Marhoul

Filmový režisér Václav Marhoul vnímá vypjatou debatu ohledně politické korektnosti především ve Spojených státech. „Z nich se to nějakým způsobem, nějakým mostem přenáší do Evropy,“ řekl v pořadu Horizont ČT24. Podle něj je to dáno tím, že v USA je stále živá historie otroctví a pocit, že je třeba se za ni zodpovídat.

Vidí také jistou vyprázdněnost termínů, které v této debatě zaznívají. „Když řeknete ‚woke‘, tak už nikdo vlastně neví, co to znamená. Jenom si pod tím všichni představují jakousi množinu být bdělý a uvědomělý a být zásadně proti,“ řekl. Míní, že lidi v současnosti na rozdíl od předešlých dob spojuje pesimismus a negace daných témat. „Dneska být zásadně pesimistický, zásadně proti je prostě cool,“ myslí si.