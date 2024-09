Usmějte se, jste ve Skryté kameře. Legraci z lidí si dělal i Woody Allen

před 32 m minutami | Zdroj: The New York Times , Variety , BBC , Time

Dorothy žádá automechanika v opravně aut, jestli by se nepodíval na její vůz. Nic netušící muž otevírá kapotu a nechápe. „Vy nemáte motor! A to jste sem přijela?!“ říká užasle. Na rozdíl od Dorothy a diváků, kteří se automechanikovi smějí, on ještě netuší, že ho nachytala skrytá kamera. Bavit se škodolibě nad cizím neštěstím a emocemi mohli diváci díky pracovníkovi americké televize Allenu Funtovi, od jehož smrti uplynulo 5. září čtvrtstoletí a který tento formát vymyslel dávno předtím, než takzvaný prank „objevily“ sociální sítě.