Zlatým glóbům dominoval Oppenheimer. Odnesl si pět cen, včetně hlavní

Zlatý glóbus za nejlepší filmové drama roku 2023 v neděli získal historický snímek Oppenheimer s hercem Cillianem Murphym, napsala agentura Reuters. Film si odnesl celkem pět cen. Výsledky Zlatých glóbů, které uděluje Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu, každoročně naznačují, které filmy mají šanci uspět na Oscarech. Zlatý glóbus za režii si odnesl Christopher Nolan, a to právě za Oppenheimera. Ocenění za nejlepší muzikál či komedii získali Chudáčci s herečkou Emmou Stoneovou. Celkem soutěžily filmové a televizní počiny v téměř třicítce kategorií.

„Když jsem poprvé vstoupil na plac Christophera Nolana, věděl jsem, že je to jiné. Podle přísnosti, soustředěnosti, oddanosti a nedostatku míst k sezení jsem poznal, že jsem v rukou vizionářského režiséra,“ prohlásil Murphy.

Do kin vstupuje Oppenheimer. Jaderný test natočil režisér bez počítačových efektů

V televizních kategoriích vynikl seriál Boj o moc

Cenu za nejlepší herečku v muzikálu či komedii si odnesla herečka Stoneová. Ve snímku Chudáčci hrála mladou ženu Bellu Baxterovou, která se vydává na cestu sebepoznání, uvedl web BBC. „Bella se zamiluje spíše do života samotného než do osoby. Přijímá dobré i špatné stejnou měrou. To mě opravdu přimělo dívat se na život jinak,“ podotkla Stoneová ve své řeči.

Co se týče televizních kategorií, zvítězil seriál Boj o moc, jehož čtvrtá série vypráví o mediálním magnátovi a jeho dětech, kteří bojují o kontrolu nad společností. Cenu za nejlepšího televizního herce v hlavní roli vyhrál Kieran Culkin, jenž v seriálu ztvárnil jednu z rolí.

„Byl jsem nominován na Zlatý glóbus asi před dvaceti lety. Když ten okamžik pominul, myslel jsem si, že už v téhle místnosti nikdy nebudu,“ řekl Culkin. Jeho kolegyně Sarah Snooková, která byla vyhlášena nejlepší televizní herečkou v hlavní roli, prohlásila, že jí „tento seriál změnil život“.