Minisérie Adolescent pomáhá dospět rodičům

Tvůrci ale odmítají, že by se minisérie inspirovala skutečných případem. Ani vraždou v Southportu, kde osmnáctiletý mladík ubodal v taneční škole tří dívky, nejstarší bylo devět let. Tragický čin vedl k nepokojům poté, co se na internetu objevila nepravdivá informace, že podezřelým je radikální islámský migrant. Britský premiér Keir Starmer tehdy upozorňoval, že násilné protesty koordinuje krajní pravice.

Podobná slova zopakoval nedávno přímo v Dolní sněmovně, už po odvysílání netflixového hitu o nezletilém vrahovi. „Násilí páchané mladými muži podnícené tím, co sledují na internetu, je skutečný problém. Je to odporné a musíme s tím bojovat,“ vyzval politiky. Přiznal, že seriál sledoval také, spolu se svými dětmi.

„Jamie je zranitelný kluk a pak slyší tyhle věci, které mu dávají smysl, proč je izolovaný, proč je sám, proč nikam nepatří. A hltá je. Nemá filtry, aby pochopil, co je vhodné,“ říká Thorne s tím, že fiktivního třináctiletého vraha formuje řada dalších faktorů. Svou roli sehrávají rodiče, škola i přátelé. A on cestu, jak se v citlivém věku vyrovnat se všemi tlaky, nachází nakonec v násilí.

Thorne také britské zpravodajské stanici řekl , že seriál vede dospělé k tomu, aby o takových tématech více a lépe komunikovali s dětmi. Obracejí se na něj rodiče z řad jeho známých i ředitelka školy, kam chodí scenáristův syn. Rád by ale slyšel odezvu i z vyšších míst a vyzývá vládu k „radikálním opatřením“, která by pomohla řešit rizika plynoucí z vlivu manosféry na sociálních sítích, tedy k pokřiveným názorům na sexuální násilí.

Thorne se domnívá, že politici by měli zvážit zákaz používání chytrých telefonů ve školách nebo stanovit hranici pro přístup k sociálním sítím až nad šestnáct let, jako se rozhodli v Austrálii. Britský filmař by zákaz rozšířil ještě na hraní her.

V Česku zatím podobné násilné případy policie neeviduje. Jejich prevencí se však zabývá. Úplný zákaz sociálních sítí nedoporučuje. „Diskutovat s nimi v každodenním duchu: co jsi měl k obědu, máte domácí úkol a také jestli dneska viděli něco zajímavého na internetu,“ radí vedoucí odboru prevence Policie ČR Zuzana Pidrmanová. Doporučuje tedy spíše se pravidelně zajímat, co děti a dospívající na svých mobilech sledují.