Za ubodání tří dětí v Southportu dostal Brit trest nejméně 52 let vězení

Osmnáctiletý Brit Axel Rudakubana, který loni v červenci na taneční akci v Southportu zabil tři děti a dalších deset osob zranil, dostal ve čtvrtek trest nejméně 52 let vězení. Informují o tom média.

Rudakubana ubodal tři dívky ve věku devět, sedm a šest let a k činu se přiznal. Narodil se ve Walesu rodičům pocházejícím ze Rwandy. Podle televize Sky News nemohl dostat doživotní trest, protože mu v době činu bylo sedmnáct let.

Čtvrteční jednání obžalovaný dvakrát přerušil výkřiky, že je mu špatně a že potřebuje lékaře. Soudce ale muži odvětil, že ho ráno prohlédli dva zdravotníci a že je schopen se procesu účastnit. Ze soudní síně byl nicméně dvakrát odveden právě proto, že křičel a přerušoval jednání. Před čtením rozsudku se soudce snažil, aby byl obžalovaný do soudní síně naopak přiveden. Ten ale svému právníkovi řekl, že se tam vrátit nechce a že bude rušit, pokud ho tam přivedou.

Čin vyvolal v Británii rozsáhlé protesty.

Soudce dále uvedl, že tresty za Rudakubanovy trestné činy poběží zároveň, nikoliv postupně, budou tedy vykonány současně. Ve vězení útočník bude minimálně 52 let. Podle soudce je i tak velmi nepravděpodobné, že by byl někdy propuštěn, informovala BBC. Soudce dále řekl, že Rudakubana plánoval zabít co nejvíce lidí. Uznal, že neexistují důkazy, že odsouzený měl k činu nějaký teroristický důvod, ale dodal, že čin je rovnocenný terorismu, ať už je účel jakýkoliv.

Rudakubana se tento týden u soudu přiznal nejen k vraždě tří holčiček a zranění deseti dalších lidí, ale také k tomu, že vlastnil manuál teroristické organizace al-Káida a jed ricin. Manuál obsahoval mimo jiné instrukce pro masovou vraždu či jak bodnout někoho tak, aby zemřel. Prokuratura nicméně sdělila, že jeho čin nešlo klasifikovat jako teroristický.

Žádné známky lítosti

„Den, který měl být ve znamení bezstarostné nevinnosti, kdy si děti užívají taneční workshop a vyrábějí náramky přátelství, se stal dějištěm nejtemnějšího hororu,“ prohlásila v pondělí podle agentur prokurátorka Ursula Doyleová. „Je zřejmé, že jde o mladého muže s odporným a trvalým zájmem o smrt a násilí. Neprojevil žádné známky lítosti,“ dodala. Rodiny obětí se soudního stání nezúčastnily, podle Doylové díky tomu ale byly ušetřeny utrpení.

Později v pondělí vláda oznámila, že bude zahájeno veřejné vyšetřování. Premiér Keir Starmer podle agentury Reuters sdělil, že „je třeba zodpovědět závažné otázky, jak stát selhal ve své nejvyšší povinnosti chránit tyto mladé dívky“.