Vraždy v Southportu zneužila extrémní pravice, říká zpravodaj Dolanský

Muž v masce a ozbrojený nožem v pondělí útočil v budově taneční školy, kde se shromáždily děti na akci inspirované zpěvačkou Taylor Swiftovou a její tvorbou. Tři dívky po útoku zemřely, dalších deset lidí utrpělo zranění. O motivu pachatele zatím není nic známo. Z činu byl obviněn sedmnáctiletý mladík.

Po událostech v Southportu se různé skupiny obyvatel pokoušely čin spojit s přistěhovalectvím či ho připisovaly šíření islámské víry. Policie však uvedla, že podezřelý se narodil v Cardiffu a s islámem nemá nic společného. Ani to ale nezabránilo útoku na věřící u mešity v Southportu.

Zatčeno bylo doposud přes sto lidí a protesty se rozšířily i do dalších britských měst.

Události v Southportu jsou vykolejením

Vraždu v Southportu a následné protesty Dolanský hodnotí jako „vykolejení“, kterého se účastní extrémní pravice. Podle něj to nevypovídá o štěpení britské společnosti. Vláda si ale uvědomuje, že „na různých koncích společnosti se něco děje“ a bude se s tím muset nějak vyrovnat. Dolanský také zmínil, že Británie má delší multikulturní historii než některé země v Evropě, jako Francie či Německo.

Britská dezinformační scéna podle Dolanského není tak silná jako v některých jiných zemích. „Britská veřejnost stále ještě ctí mainstreamová média,“ dodal. Myslí si, že do budoucna bude muset britská vláda přitvrdit v boji s dezinformacemi, „protože je to něco, co je pro Brity nové a nejsou na to zvyklí“.