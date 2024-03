Česko usiluje o obnovu výroby penicilinu. Vzniknout má nová továrna

Události ČT: V Česku by se opět mohl vyrábět penicilin (zdroj: ČT24)

Ministři zdravotnictví, financí i průmyslu a obchodu si přejí návrat výroby penicilinu do Česka a uvažují o vybudování nové továrny. Návrhem se teď zabývá Evropská komise. Pokud ho notifikuje, začne stavba hned. Linka by se tak rozjela do roka a půl.