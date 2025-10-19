Nové prohlídkové trasy přiblíží Prahu fanouškům Brownova tajemství


před 39 mminutami

Nejen Karlův most a Staronová synagoga, ale nově i Bastion u Božích muk nebo park Folimanka. Prague City Tourism přidá nové trasy a zapojí více průvodců do prohlídek po stopách knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství. Nabídka se na přelomu roku rozšíří o místa mimo historické centrum. ČT to potvrdila mluvčí Prague City Tourism Klára Janderová.

Zatímco doteď se turistické vycházky v Praze soustředily zejména na historické centrum a nejbližší okolí, nové trasy povedou i přes místa, která nepatří k tradičním cílům turistů. „Na přelomu roku bychom rádi rozšířili nabídku komentovaných vycházek i o další trasy, které budou zahrnovat například prostředí Bastionu U Božích muk,“ říká Janderová. Prague City Tourism dosud v žádné prohlídce Bastion nebo podzemní kryt Folimanka nenabízel.

Právě o podzemní kryt Folimanka od vydání knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství mají turisté zvýšený zájem. Zatím mezi návštěvníky, kteří se po stopách knihy vydávají po vlastní ose. Zaměstnanci krytu potvrdili, že od vydání knihy měl objekt otevřeno dvakrát a denní návštěvnost vzrostla ze zhruba pěti set na osm set lidí.

Tajemství všech tajemství je mým milostným dopisem Praze, říká Dan Brown
Dan Brown

V současnosti se prohlídkám mapujícím místa z knihy Tajemství všech tajemství věnuje šest průvodců ze stovky, kterými Prague City Tourism disponuje. Agentura však chce ze svých řad proškolit jednotky dalších, aby poptávku českých i zahraničních fanoušků pokryla. Tematické vycházky agentuře umožňuje spolupráce s nakladatelstvím Argo.

„Očekáváme mírný vzestup návštěvnosti v řádu několika procent,“ odpovídá mluvčí Prague City Tourism na dotaz ohledně zájmu v zimě. Právě v zimních měsících se děj knihy odehrává.

O Praze jsem přemýšlel už před patnácti lety, říká spisovatel Dan Brown
Dan Brown

Brownův nový bestseller

Tajemství všech tajemství se od září drží na vrcholku světových bestsellerů. Například na platformě Amazon za šest týdnů od vydání neopustil titul trojici světově nejprodávanějších beletrií. 

Dopad knih Dana Browna na takzvaný literární turismus je doložený. Například v Paříži se po románu Šifra mistra Leonarda i tradičně vyhledávanému muzeu Louvre zvýšila návštěvnost o několik procent. Zájem v Praze podpořil i fakt, že u startu prodeje na Staroměstské radnici byl i samotný autor.

Podle Janderové návštěvníci častěji vyhledávají i konkrétní restaurace nebo kavárny z nové knihy. „Vyšší zájem zaznamenají místa velmi pravděpodobně i po zfilmování knihy,“ uvažuje mluvčí Prague City Tourism. Natáčení je ve fázi prvotních příprav. A zatím není jisté, jestli půjde o seriál nebo celovečerní film.

Nejen Dan Brown, své romány do Prahy zasadil Philip Roth či Umberto Eco
Umberto Eco v roce 2000 s tehdejším prezidentem Václavem Havlem při návštěvě Prahy. Román Pražský hřbitov vydal o deset let později

