O Praze jsem přemýšlel už před patnácti lety, říká spisovatel Dan Brown

Nová kniha jednoho z nejpopulárnějších spisovatelů současnosti Dana Browna s názvem Tajemství všech tajemství vychází v úterý na celém světě. Její děj se odehrává v Praze. „Vždycky jsem vnímal místo jako postavu v knize a je jen málo ‚postav‘ tak krásných a tajemných jako Praha. Jakmile jsem věděl, že budu psát o lidském vědomí, okamžitě jsem se rozhodl, že to musí být Praha,“ řekl spisovatel v exkluzivním rozhovoru pro ČT. „Trvalo mi sedm let knihu napsat, ale o Praze jsem začal přemýšlet už před patnácti lety,“ dodává Brown. V novince nechybí postava inspirovaná legendou o Golemovi, stejně jako agenti české tajné služby ve škodovkách, vincentka, tlačenka, literární kavárna Týnská, muzeum sexuálních přístrojů nebo park Folimanka.
