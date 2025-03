Investor odložil rozhodnutí o vybudování průmyslové zóny v Dolní Lutyni

Strategický podnikatelský park v Dolní Lutyni na Karvinsku je realizovatelný, ukázala studie. S vybudováním kompenzačních opatření bude podle biologických hodnocení dopad zóny na chráněná území a přírodní biotopy minimální. Příprava zóny pokračuje, investor ovšem kvůli zpomalení trhu své rozhodnutí o příchodu do Česka zatím odložil, oznámili v Ostravě ředitel developmentu Státní investiční a rozvojové společnosti (SIRS) David Petr a Libuše Adamčíková z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

„S ohledem na vývoj v odvětví elektromobility, nejenom celého automobilového průmyslu, došlo k určitému zpomalení, což vedlo k tomu, že se investor rozhodl posečkat s finálním rozhodnutím a bude sledovat pečlivě vývoj v daném odvětví, až dojde k nějakému oživení, které by nastartovalo jeho investici,“ řekla Adamčíková.

Libuše Adamčíková z ministerstva průmyslu a obchodu řekla, že jméno investora zatím nelze zveřejnit. Podle informací v médiích by mělo jít o jihokorejský Samsung. Loni David Petr řekl, že požadavek investora je zahájení výroby v roce 2028. Tento termín padl, příprava infrastruktury první etapy projektu se ale podle Petra v roce 2028 dá zahájit.

Na pozemcích o rozloze 278 hektarů chce stát postavit takzvanou gigafactory, tedy továrnu na výrobu baterií do elektroaut. Hovoří se o vzniku sedmi tisíc pracovních míst, investice má mít hodnotu dvě stě miliard korun. Místní obyvatelé ale s vybudováním továrny nesouhlasí.

Gigafactory v Dolní Lutyni by dle studie mohla nastartovat pozitivní změny

Investor zvažuje návratnost

O lokalitě, kde by investoval, je už ale podle ní rozhodnuto. „Pro Českou republiku je rozhodnutý, ale ta investice je skutečně extrémně velká a on musí vážit to, aby se mu jakožto podnikateli vrátila,“ řekla Adamčíková. Zástupci MPO a SIRS už dříve uvedli, že investorovi nabízeli i různé brownfieldy, ale Dolní Lutyně je jediným místem, které splňuje jeho požadavky.

Podle výsledků dopadové studie společnosti AQE Advisors by stavba mohla nastartovat pozitivní změny v regionu, jako jsou růst mezd nebo zastavení úbytku obyvatel. Petr řekl, že při dokončení všech fází projektu by v dodavatelském řetězci mohlo vzniknout přes osmnáct tisíc míst. Podmínkou je dobudování především dopravní infrastruktury.