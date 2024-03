Přímo u rozhledny v Jizerských horách vznikla černá skládka. Majiteli pozemku hrozí velká pokuta

U navštěvované rozhledny se válejí dlaždice, cihly, izolační materiál, kusy plastu, dráty nebo střepy. Bramberk je přitom přímo v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. „Konečně to dali trošku dohromady a teď je tady akorát nepořádek,“ konstatoval obyvatel Janova nad Nisou Dan Vyštejn.

Suť se k rozhledně dostala ze zhruba kilometr vzdálené demolice objektu, který patří stejnému majiteli jako pozemek u Bramberku. „Turisté na to upozorňují. Myslím si, že taková věc do Jizerských hor vůbec nepatří,“ uvedl starosta Lučan nad Nisou Jiří Řešátko (nestr.).

„Může tam být azbest či cokoliv. Majitel dostal nařízení, že musí skládku odstranit do 15. března,“ dodala mluvčí magistrátu v Jablonci nad Nisou Jana Fričová.

Během týdne skládka zmizí, tvrdí majitel pozemku

Podle informací ČT vše nasvědčuje tomu, že majitel měl v úmyslu suť rozhrnout a zavézt zeminou. Tím by ušetřil za likvidaci. Porušil však zákon o odpadech, stavební zákon a také zákon na ochranu přírody a krajiny. „Vlastník pozemku má vydané předběžné opatření, má pouze možnost manipulovat s odpadem za účelem jeho odvezení,“ vysvětlil vedoucí oddělení Správy CHKO Jizerské hory Tomáš Korytář.

Majitel Martin Škvor uvedl, že odpad je tam pouze dočasně. V průběhu týdne by mělo být vše odvezeno. „To bude pryč, to se odveze za den,“ dodal. Pokud do poloviny března skládku neodveze, půjde věc do správního řízení. Za porušení zákona o odpadech mu hrozí pokuta v řádech milionů korun.