Odvolací soud v USA dočasně zastavil zasílání potratové pilulky poštou


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký federální odvolací soud dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky mifepriston poštou. Informovaly o tom v noci na sobotu agentury Reuters a AP. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, zejména ve státech, které potraty zakazují.

Soud požaduje, aby se pilulka vydávala pouze osobně ve zdravotnických zařízeních. Dosud ji bylo možné získat na předpis a nechat si ji zaslat z jiné části USA, kde jsou potraty legální.

Odvolací soud tak vyhověl žádosti republikánského státu Louisiana, který v roce 2023 podal žalobu proti nařízení Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), jež usnadnilo přístup k této pilulce. Agentura tehdy umožnila její předepisování i bez osobní návštěvy lékaře.

Toto rozhodnutí pravděpodobně povede k odvolání k nejvyššímu soudu USA, uvedla dále agentura AP.

Nejvyšší soud Spojených států v roce 2022 zrušil rozsudek z roku 1973 známý jako Roeová versus Wade, který stanovil federální právo na ukončení těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Nejvyšší soud tak regulaci potratů vrátil do rukou států.

Počet potratů v zemi se však od té doby nesnížil navzdory tomu, že řada konzervativních států přerušení těhotenství zakázala, píše deník The New York Times. Studie ukazují, že hlavním důvodem je nárůst počtu potratů prováděných pomocí léků na předpis mifepristonu a misoprostolu.

Mifepriston je jedna ze dvou látek, která se ve Spojených státech běžně užívá k potratům. Ukončí těhotenství a další látka misoprostol pak vyvolá potrat. Organizace proti potratům se ale obrátily na soud, aby zneplatnil licenci FDA pro mifepriston. Úřad v roce 2000 konstatoval, že lék je bezpečný, i když může mít vzácně vážné vedlejší účinky. Od té doby ho použilo v USA přes pět milionů žen.

Šéfové městských policií se bojí odlivu strážníků do jiných sborů. Kvůli platům

Trump oznámil zvýšení cel na auta dovážená z EU

Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

Juchelka chce upravit superdávku. Změny mají cílit třeba na samoživitelky

Ropa zlevňuje po zprávách o novém návrhu Íránu na jednání s USA

Rusko vyslalo v dubnu proti Ukrajině rekordní počet dronů, údery pokračují

Talankinův ztracený Oscar se našel, v USA s ním režiséra nepustili do letadla

Finsko zprovoznilo první lithiový důl v Evropě. Těženou rudu rovnou i zpracuje

Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a zraněné

Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a sedm zraněných, píše Ukrinform. Zraněné a materiální škody hlásí i další části Ukrajiny. Ruské drony v noci na sobotu a ráno udeřily v Charkově či Oděské oblasti, uvádí média.
AFP: Trump se snaží obejít Kongres a tvrdí, že nepřátelské akce v Íránu skončily

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil Kongresu, že Spojené státy ukončily nepřátelské akce proti Íránu v souvislosti s pokračujícím příměřím. Demokratická opozice takový postoj zpochybnila, uvedla v noci na sobotu agentura AFP. Podle ní šéf Bílého domu tvrdil, že nemusí dodržet šedesátidenní lhůtu stanovenou zákonem pro ukončení vojenských akcí.
Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc

Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc během příštích šesti až dvanácti měsíců. Napsala to v pátek agentura Reuters, podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 35 tisíc amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu v týdnu uvažoval americký prezident Donald Trump, který kvůli postoji k válce v Íránu kritizoval německého kancléře Friedricha Merze.
Spojené státy zvýší cla na dovoz osobních a nákladních aut ze zemí Evropské unie na 25 procent, oznámil v pátek pozdě odpoledne SELČ na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump s tím, že opatření začne platit příští týden. Sedmadvacítka podle něj neplní obchodní dohodu. Šéf Bílého domu dodal, že pokud budou auta vyráběna v továrnách na území USA, nebudou se na ně tarify vztahovat.
Babiš bude v Arménii o víkendu krátce jednat se Zelenským, píše iDnes

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v neděli v Arménii krátce osobně jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš to řekl portálu iDnes.cz, téma jednání ale neupřesnil. Se Zelenským se osobně sejde poprvé po nástupu do čela nynější české vlády. Babiš i další představitelé stran aktuální vládní koalice se k Ukrajině i konkrétně o Zelenském vyjadřovali kriticky. Mluvili i o zrušení muniční iniciativy, která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro zemi, která už se pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi.
Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

V desítkách zemí celého světa se v pátek uskutečnily prvomájové demonstrace a pochody. Odboráři a aktivisté od Paříže přes Jakartu až po Soul na nich dle AP požadovali mimo jiné vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky nebo mír. V Turecku policie použila slzný plyn proti prvomájovým shromážděním v Istanbulu. Tamní úřady již dříve zakázaly demonstrace v tento den na náměstí Taksim, kde se často shromáždění odborářů a levicových stran konají.
Majálesy, průvody i politické akce. Lidé v Česku slaví První máj

Lidé v Česku v pátek slaví Svátek práce. Prvomájovou oslavu tradičně využili k setkání s občany zástupci politických stran. V Praze se uskutečnil také anarchistický piknik a městem prošla protifašistická demonstrace. V ulicích metropole byli přítomni i její odpůrci. Na mnoha místech v zemi se konají také majálesy, jízdy historických vlaků nebo bicyklů a slavnosti s filmovými či divadelními představeními a aktivitami pro děti.
