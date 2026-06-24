Trump: Zelenskyj si proti Rusku vede celkem dobře


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si proti Rusku vede celkem dobře, řekl ve středu šéf Bílého domu Donald Trump. Na schůzce s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem také zopakoval, že ho během války proti Íránu Aliance zklamala.

„Přinejmenším se drží. Na obou stranách umírá spousta lidí, ale myslím, že si vede celkem dobře,“ řekl ve středu Trump o Zelenském, když mluvil s novináři v Oválné pracovně Bílého domu. Loni v únoru schůzka obou prezidentů na tomto místě skončila roztržkou, kdy Trump mimo jiné Zelenskému říkal, že nemá v ruce karty pro vítězství proti Rusku.

Trump ve středu jednal se šéfem NATO Ruttem a řekl, že během války s Íránem ho spojenci z aliance nechali na holičkách. „Pomoc jsme vůbec nepotřebovali. Írán jsme během prvního týdne doslova zdemolovali, ale bylo by milé, kdybyste řekli ‚Chceme vám pomoci‘,“ uvedl Trump. Během války proti Íránu, kterou Spojené státy s Izraelem vedly od konce února, americký prezident ostře kritizoval spojence například kvůli tomu, že neposlali námořnictvo, aby pomohlo s otevřením Hormuzského průlivu zablokovaného Íránem, nebo že odmítli USA nechat využívat své základny.

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Schůzka Rutteho a Trumpa se uskutečnila krátce před summitem NATO, který se koná začátkem července v Ankaře. Současný americký prezident opakovaně evropským členům Aliance vytýká nízké výdaje na obranu a zdůrazňuje, že Spojené státy příliš dlouho nesly velkou část nákladů na evropskou bezpečnost. Varuje, že Spojené státy z Aliance vystoupí.

„Vím, že jsou ojedinělé případy, kvůli kterým jste opravdu zklamaný, ale všeobecně řečeno jsou vaši spojenci s vámi,“ uklidňoval ve středu Rutte Trumpa.

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