Krize na Krymu trvá, v ropném skladu na jihu Ruska hoří

V ropném skladu v Krasnodarském kraji na jihu Ruska vypukl požár poté, co se na něj zřítily trosky ukrajinského dronu. Píše to ruská státní agentura TASS s odvoláním na místní úřady. Okupovaný Krym má nadále problémy s dodávkami elektřiny. V noci pokračovaly také ruské útoky na Ukrajinu.
„Po zřícení trosek dronu vypukl požár v ropném skladu Poltavskaja,“ informoval Alexandr Charitonov, šéf Krasnoarmějského okresu ležícího mezi východním pobřežím Azovského moře a Krasnodarem.
Agentura TASS později s odvoláním na regionální operační skupinu napsala, že podle předběžných zpráv nebyl nikdo zraněn a že hasiči pokračují v likvidaci ohně. Telegramový kanál RBK Ukrajina bez uvedení zdroje informoval, že v areálu vzplály tři nádrže s palivem. Po zřícení trosek bezpilotního letounu hořelo v tomto ropném skladu také 16. června.
Agentura AFP píše, že Ukrajina v posledních měsících zesílila útoky proti Rusku v reakci na každodenní ruské dronové a raketové údery na svém území. Kyjev opakuje, že armáda cílí především na vojenské objekty a energetickou infrastrukturu, aby omezila příjmy Moskvy z prodeje fosilních paliv. Chce tak zaškrtit financování invaze, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že od středečního večera do čtvrtečního rána zničily systémy protivzdušné obrany 269 ukrajinských dronů, mimo jiné v Brjanské, Bělgorodské, Kurské či Rostovské oblasti a také v Krasnodarském kraji, moskevském regionu a na okupovaném Krymu. Sestřely obrana provedla i nad Černým mořem.
Sevastopol, největší město na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym, se ve středu po ukrajinském úderu na elektrickou stanici ocitl z velké části bez elektřiny a s problémy se potýká i nadále.
Moskvou dosazený šéf místní správy Michail Razvožajev nejprve pozdě v noci informoval o obnovení dodávek proudu do většiny obytných budov. Ve čtvrtek ráno ale oznámil, že je nutné dočasně omezit zásobování elektřinou, aby se předešlo přetížení sítě v jiných regionech. Uvedl také, že přesný harmonogram vypínání elektrické energie není a že proud se bude vypínat cíleně a podle potřeby.
Nové ruské údery
Ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace na telegramu oznámila, že Rusko v noci zaútočilo na blíže neurčený průmyslový objekt v Poltavské oblasti ve středovýchodní části země. Vznikl tam požár. Nikomu se zřejmě nic nestalo.
Ukrajinské letectvo ráno oznámilo, že Rusko v noci útočilo 90 drony a jednou střelou Iskander-M, kterou odpálilo z okupovaného Krymu. Protivzdušná obrana sestřelila, případně pomocí prostředků radioelektronického boje neutralizovala, 83 bezpilotních strojů.
Na sedmi místech Ukrajiny byly zaznamenány zásahy střely a šesti dronů, na dalších devíti místech pak dopadly trosky sestřelených bezpilotních letounů.