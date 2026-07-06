Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Omské oblasti


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinské drony v pondělí zasáhly rafinerii v ruské Omské oblasti, která leží na Sibiři. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou armádu, podle níž byl cíl útoku vzdálen téměř 2500 kilometrů od ukrajinských hranic. Podle agentury šlo o jeden z ukrajinských úderů s nejdelším dosahem od začátku války v únoru 2022. O napadení drony v neděli informovaly i ruské regionální úřady.

Gubernátor Omské oblasti Vitalij Chocenko na telegramu uvedl, že několik dronů dosáhlo „severního průmyslového uzlu Omsku“, který leží v regionu u hranic s Kazachstánem. S následky útoku se podle něj potýkají záchranné složky. 

Vedení ukrajinské armády na telegramu sdělilo, že se podařilo zasáhnout omskou rafinerii, v níž vzplál požár. Reuters poznamenal, že rafinerie na severním okraji Omsku je největší v Rusku.

Ukrajina v posledních měsících vystupňovala útoky na ruské rafinerie, což v zemi, která válku vyvolala, vedlo k nedostatku paliva, růstu cen i dlouhým frontám u čerpacích stanic.

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Ukrajinská armáda, ilustrační foto

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