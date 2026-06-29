Venezuelu zasáhly další slabší otřesy. Záchranné práce pokračují


před 29 mminutami|Zdroj: Reuters

Hlavní město Venezuely Caracas a okolí zasáhly po ničivých zemětřeseních z minulé středy další slabší otřesy, píší agentury. Podle úřadů zatím nebyly hlášeny škody. Počet obětí předchozích dvou silných zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 dosáhl nejméně 1450 lidí. Nejhůře postižený je pobřežní stát La Guaira, kde záchranáři z řady zemí, které nabídly pomoc, nadále prohledávají trosky zřícených budov a pátrají po přeživších. Čeští záchranáři jsou na místě již od nedělního rána. Přestože od katastrofy uplynulo více než 72 hodin a šance na nalezení živých prudce klesají, záchranné týmy stále hlásí ojedinělé úspěchy. Desítky tisíc lidí zůstávají nezvěstné.

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