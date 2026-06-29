Hlavní město Venezuely Caracas a okolí zasáhly po ničivých zemětřeseních z minulé středy další slabší otřesy, píší agentury. Podle úřadů zatím nebyly hlášeny škody. Počet obětí předchozích dvou silných zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 dosáhl nejméně 1450 lidí. Nejhůře postižený je pobřežní stát La Guaira, kde záchranáři z řady zemí, které nabídly pomoc, nadále prohledávají trosky zřícených budov a pátrají po přeživších. Čeští záchranáři jsou na místě již od nedělního rána. Přestože od katastrofy uplynulo více než 72 hodin a šance na nalezení živých prudce klesají, záchranné týmy stále hlásí ojedinělé úspěchy. Desítky tisíc lidí zůstávají nezvěstné.
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Pákistán na hranicích s Afghánistánem zabil 29 lidí, podle Islámábádu ozbrojenců
03:18před 3 hhodinami
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Na severu Německa se střílelo, podle policie je na místě pět mrtvých
Pět lidí zemřelo při střelbě ve městě Stade ve spolkové zemi Dolní Sasko na severu Německa. Podle německých médií k tomu došlo v zařízení pro mladistvé. Policie při zásahu podle BBC zadržela dvě osoby, z nichž jedna je podezřelá. Policie uvedla, že veřejnosti již nehrozí žádné další nebezpečí.
Ruské útoky na Dnipro a Záporoží zabily osm lidí, desítky jsou zraněny
Při ruském útoku na město Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny bylo zabito pět lidí. Informoval o tom v pondělí šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Dalších 21 osob bylo podle něj zraněno. V Záporoží při útoku na minibus Rusové zavraždili tři osoby. Na místě je několik zraněných, včetně jednoho dítěte.
Venezuelu zasáhly další slabší otřesy. Záchranné práce pokračují
Hlavní město Venezuely Caracas a okolí zasáhly po ničivých zemětřeseních z minulé středy další slabší otřesy, píší agentury. Podle úřadů zatím nebyly hlášeny škody. Počet obětí předchozích dvou silných zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 dosáhl nejméně 1450 lidí. Nejhůře postižený je pobřežní stát La Guaira, kde záchranáři z řady zemí, které nabídly pomoc, nadále prohledávají trosky zřícených budov a pátrají po přeživších. Čeští záchranáři jsou na místě již od nedělního rána. Přestože od katastrofy uplynulo více než 72 hodin a šance na nalezení živých prudce klesají, záchranné týmy stále hlásí ojedinělé úspěchy. Desítky tisíc lidí zůstávají nezvěstné.
Pákistán na hranicích s Afghánistánem zabil 29 lidí, podle Islámábádu ozbrojenců
Pákistánské bezpečnostní síly v neděli večer podnikly pozemní operaci podél pákistánsko-afghánské hranice a při následných „precizních úderech“ zabily 29 ozbrojenců z řad pákistánské frakce Talibanu. Informovala o tom v noci na pondělí agentura AP s odvoláním na představitele vlády v Islámábádu. Kábul naopak tvrdí, že při úderech bylo zabito 36 civilistů a 160 dalších utrpělo zranění, píše AP.
Vlny veder představují velký problém pro evropské ekonomiky
Stoupající rtuť teploměru neznamená zátěž jen pro lidské zdraví. Svou daň si vybírá i na ekonomice, protože produktivita klesá a růst se zpomaluje, což představuje další problém pro Evropu, která se potýká s vysokými cenami energií, napsala agentura AFP.
Zemětřesení ve Venezuele má téměř 1500 obětí, poškozeno je skoro osm set budov
Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 68 900 pohřešovaných, uvedla agentura AP. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za více než sto let, si podle nejnovější bilance vyžádala nejméně 1450 mrtvých a 3238 zraněných. Poškozeno bylo 774 budov, z nichž se 189 zcela zřítilo, uvedl podle AFP předseda parlamentu Jorge Rodríguez. Venezuela obdržela pomoc od čtyřiadvaceti zemí, které vyslaly přes dva a půl tisíce záchranářů, sdělila prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. Ve Venezuele už pomáhají i záchranáři z Česka.
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