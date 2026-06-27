Do Venezuely odlétli čeští záchranáři. V troskách přežívají lidé, odhadují

Čeští záchranáři předpokládají, že po zemětřesení ve Venezuele přežívají v části poškozených budov lidé. Budou se snažit zachránit ty, kterým lze pomoci, uvedli před odletem z pražského letiště do místa katastrofy. Česko posílá do Venezuely sedm desítek záchranářů a osm cvičených psů z týmu USAR specializovaného na vyprošťování lidí ze sutin. Záchranáři odcestovali z Prahy krátce po sobotním poledni.
Velitel záchranářského oddílu Petr Vodička se nechal slyšet, že záběry z Venezuely mu připomínají situaci v Turecku, kde český USAR tým pomáhal po zemětřesení v roce 2023. „Některé objekty vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé působí velmi poškozeně a v podstatě by ty prostory pravděpodobně nebyly slučitelné se životem,“ zhodnotil Vodička. „Ale musíme vyvinout maximální úsilí, abychom pomohli těm, kterým pomoct lze. A i těm, kterým pomoct nelze – aby si alespoň ve smrti zachovali svoji důstojnost.“
Čeští záchranáři by ve Venezuele měli být večer místního času. Po příletu dle Vodičky navážou kontakt s místními orgány, zajistí si přepravu na operační základnu a provedou průzkum místa přiděleného k práci. Jak dlouho budou v zemi nasazeni, Vodička neupřesnil.
„V této těžké chvíli chceme podat pomocnou ruku lidem, kteří bojují o život a hledají své blízké. Právě odlétá český záchranný tým, který má bohaté zkušenosti z mezinárodních operací a patří ke světové špičce v pátracích a vyprošťovacích pracích. Přeji jim hodně sil a bezpečný průběh celé mise,“ uvedl na síti X ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Hlavním úkolem hasičů bude vyprošťování z trosek
Ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček už dříve sdělil, že hlavním úkolem týmu bude co nejvíce pomoct při vyprošťování zraněných i mrtvých. „Předpokládáme, že bychom měli mít plnou podporu tamních úřadů. Na druhou stranu je třeba říct, že Venezuela není jednoduchá země, je nebezpečná. Hlavní úkol pro náš tým tak není jenom provádět vyprošťovací a záchranné práce, ale také vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů,“ zdůraznil.
Při dvou silných zemětřeseních, která ve středu tamního času zasáhla oblast západně od Caracasu, se zřítily desítky budov. Podle nejnovějších údajů katastrofa připravila o život nejméně 920 lidí, zraněných je 3360.
Vlček připomněl, že Venezuela po zemětřesení požádala o mezinárodní pomoc a Česko patřilo mezi první země, které ji nabídly. „Bojovali jsme s tím, co je Achillovou patou při mezinárodních misích, a to je doprava. Protože Česko nemá takový letoun, abychom mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec s pomocí Armády České republiky se podařilo zajistit letoun s pomocí NATO,“ řekl Vlček.
Český USAR tým (z anglického názvu Urban Search and Rescue, pozn. red.) v minulosti pomáhal po zemětřeseních i jiných živelních pohromách v řadě zemí. V roce 2023 například působil po už zmíněném zemětřesení v Turecku, loni pak v americkém Texasu po ničivých povodních.