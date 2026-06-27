Do Venezuely odlétli čeští záchranáři. V troskách přežívají lidé, odhadují


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Čeští záchranáři předpokládají, že po zemětřesení ve Venezuele přežívají v části poškozených budov lidé. Budou se snažit zachránit ty, kterým lze pomoci, uvedli před odletem z pražského letiště do místa katastrofy. Česko posílá do Venezuely sedm desítek záchranářů a osm cvičených psů z týmu USAR specializovaného na vyprošťování lidí ze sutin. Záchranáři odcestovali z Prahy krátce po sobotním poledni.

Velitel záchranářského oddílu Petr Vodička se nechal slyšet, že záběry z Venezuely mu připomínají situaci v Turecku, kde český USAR tým pomáhal po zemětřesení v roce 2023. „Některé objekty vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé působí velmi poškozeně a v podstatě by ty prostory pravděpodobně nebyly slučitelné se životem,“ zhodnotil Vodička. „Ale musíme vyvinout maximální úsilí, abychom pomohli těm, kterým pomoct lze. A i těm, kterým pomoct nelze – aby si alespoň ve smrti zachovali svoji důstojnost.“

Čeští záchranáři by ve Venezuele měli být večer místního času. Po příletu dle Vodičky navážou kontakt s místními orgány, zajistí si přepravu na operační základnu a provedou průzkum místa přiděleného k práci. Jak dlouho budou v zemi nasazeni, Vodička neupřesnil.

„V této těžké chvíli chceme podat pomocnou ruku lidem, kteří bojují o život a hledají své blízké. Právě odlétá český záchranný tým, který má bohaté zkušenosti z mezinárodních operací a patří ke světové špičce v pátracích a vyprošťovacích pracích. Přeji jim hodně sil a bezpečný průběh celé mise,“ uvedl na síti X ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).

Venezuela po zemětřesení omezila přístup do nejvíce postiženého státu
Následky zemětřesení v La Guaiře

Hlavním úkolem hasičů bude vyprošťování z trosek

Ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček už dříve sdělil, že hlavním úkolem týmu bude co nejvíce pomoct při vyprošťování zraněných i mrtvých. „Předpokládáme, že bychom měli mít plnou podporu tamních úřadů. Na druhou stranu je třeba říct, že Venezuela není jednoduchá země, je nebezpečná. Hlavní úkol pro náš tým tak není jenom provádět vyprošťovací a záchranné práce, ale také vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů,“ zdůraznil.

Při dvou silných zemětřeseních, která ve středu tamního času zasáhla oblast západně od Caracasu, se zřítily desítky budov. Podle nejnovějších údajů katastrofa připravila o život nejméně 920 lidí, zraněných je 3360.

Následky zemětřesení ve státě La Guaira ve Venezuele
Zdroj: Reuters/Maxwell Briceno

Vlček připomněl, že Venezuela po zemětřesení požádala o mezinárodní pomoc a Česko patřilo mezi první země, které ji nabídly. „Bojovali jsme s tím, co je Achillovou patou při mezinárodních misích, a to je doprava. Protože Česko nemá takový letoun, abychom mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec s pomocí Armády České republiky se podařilo zajistit letoun s pomocí NATO,“ řekl Vlček.

Český USAR tým (z anglického názvu Urban Search and Rescue, pozn. red.) v minulosti pomáhal po zemětřeseních i jiných živelních pohromách v řadě zemí. V roce 2023 například působil po už zmíněném zemětřesení v Turecku, loni pak v americkém Texasu po ničivých povodních.

Venezuela po zemětřesení hlásí téměř tisíc obětí, přes 50 tisíc lidí se pohřešuje
Obyvatelé La Guairy, kteří utrpěli zranění během zemětřesení ve Venezuele, jsou ošetřováni před místní klinikou

Výběr redakce

Zemřel bojovník proti nacismu i komunismu František Wiendl. Bylo mu 102 let

Zemřel bojovník proti nacismu i komunismu František Wiendl. Bylo mu 102 let

před 58 mminutami
USA oznámily nové údery na Írán, ten reagoval útoky na cíle v regionu

USA oznámily nové údery na Írán, ten reagoval útoky na cíle v regionu

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina zasáhla ruskou zbrojovku ve Volgogradu

Ukrajina zasáhla ruskou zbrojovku ve Volgogradu

09:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Do Venezuely odlétli čeští záchranáři. V troskách přežívají lidé, odhadují

Do Venezuely odlétli čeští záchranáři. V troskách přežívají lidé, odhadují

před 1 hhodinou
Tropická noc byla na pětině míst, na východě Česka bude extrémní vedro i v pondělí

Tropická noc byla na pětině míst, na východě Česka bude extrémní vedro i v pondělí

09:14Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Venezuela po zemětřesení omezila přístup do nejvíce postiženého státu

Venezuela po zemětřesení omezila přístup do nejvíce postiženého státu

02:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Špindlerův Mlýn je blíž novému centru

VideoŠpindlerův Mlýn je blíž novému centru

před 8 hhodinami
Horký víkend pomohou zchladit pítka či mlžítka. Podívejte se, kde je najít v Praze a Brně

Horký víkend pomohou zchladit pítka či mlžítka. Podívejte se, kde je najít v Praze a Brně

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA oznámily nové údery na Írán, ten reagoval útoky na cíle v regionu

Armáda Spojených států v pátek provedla nové údery na cíle v Íránu v reakci na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu, uvedlo oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM. Íránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly vojenské základny Spojených států v regionu. V noci na sobotu o tom informovala agentura AFP.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajina zasáhla ruskou zbrojovku ve Volgogradu

Ukrajina zasáhla v ruském Volgogradu střelami Flamingo závod Titan-Barrikady, který vyrábí mimo jiné odpalovací zařízení pro raketové systémy. Uvádějí to zprávy na sociálních sítích a informoval o tom i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok na blíže nejmenovanou továrnu potvrdily rovněž úřady Volgogradské oblasti, které tvrdí, že nálet zranil deset lidí. Ukrajinská zpravodajská služba SBU později sdělila, že opět zasáhla ropnou stanici, která dodává palivo Moskvě. Ukrajina za sobotu uvádí po ruských útocích nejméně jednu oběť a přes dvacet zraněných.
09:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Do Venezuely odlétli čeští záchranáři. V troskách přežívají lidé, odhadují

Čeští záchranáři předpokládají, že po zemětřesení ve Venezuele přežívají v části poškozených budov lidé. Budou se snažit zachránit ty, kterým lze pomoci, uvedli před odletem z pražského letiště do místa katastrofy. Česko posílá do Venezuely sedm desítek záchranářů a osm cvičených psů z týmu USAR specializovaného na vyprošťování lidí ze sutin. Záchranáři odcestovali z Prahy krátce po sobotním poledni.
před 1 hhodinou

Venezuela po zemětřesení omezila přístup do nejvíce postiženého státu

Venezuela po ničivém zemětřesení omezila přístup do severního státu La Guaira, který byl nejvíce postižen, informovala agentura AFP. Kontrolu nad oblastí převzala armáda. Úřady dle agentury DPA uvedly, že cílem opatření je zajistit veřejný pořádek a usnadnit záchranářům práci.
02:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Kalifornský odvolací soud nařídil nové vynesení trestu pro Weinsteina

Kalifornský odvolací soud v pátek potvrdil rozhodnutí nižšího soudu v Los Angeles, který v roce 2022 uznal vinným někdejšího filmového producenta Harveyho Weinsteina ze znásilnění a sexuálního napadení nejmenované italské modelky a herečky, soud ale musí znovu rozhodnout o trestu. V noci na sobotu o tom informovala agentura AP, která poznamenala, že soud Weinsteinovi původně uložil 16leté vězení. Právní zástupci Weinsteina uvedli, že s nynějším verdiktem nesouhlasí a že odvolací proces tímto nekončí.
před 10 hhodinami

Zástupci USA, Izraele a Libanonu podepsali rámcovou dohodu pro mír

Zástupci Izraele, Libanonu a Spojených států podepsali v pátek večer ve Washingtonu rámcovou dohodu. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí, kde se vedla od úterý jednání mezi izraelskými a libanonskými diplomaty. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda zavádí rámec pro trvalý mír a bezpečnost. Podle médií počítá s částečným odchodem izraelské armády z jihu Libanonu. Boje v oblasti trvají od března, ačkoliv byla uzavřena příměří. Zástupce Hizballáhu pohrozil, že uplatňování dohody může vést k občanské válce v Libanonu.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Evropu sužují horka, počet obětí narůstá

Evropu sužují vlny veder. Teplotní rekordy padají v Británii, Francii i v Česku. Země hlásí také oběti. Počet utonulých, kteří se chtěli osvěžit koupáním, ve Francii vzrostl na padesát pět. Kvůli teplému a suchému počasí varují meteorologové před požáry. Ministerstvo zdravotnictví sestavilo desatero doporučení pro horké dny. Kvůli vedru se ruší také některé venkovní akce. Na víkend hlásí meteorologové až čtyřicet stupňů.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Trump pohrozil stoprocentním clem zemím, které zavedou daň z digitálních služeb

Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil, že uvalí stoprocentní clo na veškeré zboží ze zemí, které zavedou daň z digitálních služeb na firmy ze Spojených států. Nové clo by nahradilo veškeré obchodní smlouvy s USA, napsal Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social. Upozornil, že o zavedení daně jedná řada evropských zemí. Opatření namířená proti členským státům EU, o kterých Trump hovoří, mluvčí Evropské komise Olof Gill považuje za jednostranná a neodůvodněná.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Načítání...