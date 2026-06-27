Venezuela po zemětřesení omezila přístup do státu La Guaira


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Venezuela po ničivém zemětřesení omezila přístup do severního státu La Guaira, který byl nejvíce postižen. Informovala o tom agentura AFP. Kontrolu nad oblastí převzala armáda. Úřady podle DPA uvedly, že cílem opatření je zajistit veřejný pořádek a usnadnit záchranářům práci.

Středeční dvojité zemětřesení ve Venezuele podle aktuálních údajů připravilo o život 920 lidí, zraněných je 3360. Nejvíce postiženým regionem je pobřežní stát La Guaira, který sousedí s Caracasem.

Předseda parlamentu Jorge Rodríguez oznámil, že vláda vzhledem k situaci zavedla v La Guaira vojenskou správu. Už dříve úřady vyzvaly obyvatele, aby do oblasti necestovali. Venezuelský ministr Diosdado Cabello oznámil, že cesty do státu se uzavírají, a to z humanitárních a zdravotních důvodů. Poznamenal, že vláda tak chce zabránit tomu, aby do místa přijížděli lidé, kteří tam nemají co pohledávat a jejichž přítomnost by komplikovala záchranné práce.

Venezuela po zemětřesení hlásí téměř tisíc obětí, přes 50 tisíc lidí se pohřešuje
Obyvatelé La Guairy, kteří utrpěli zranění během zemětřesení ve Venezuele, jsou ošetřováni před místní klinikou

Stát La Guaira severně od Caracasu, ve kterém leží mezinárodní letiště a hlavní venezuelský námořní přístav, byl vyhlášen oblastí zasaženou katastrofou. Venezuelská vláda sdělila, že postiženo je zde na sedmdesát tisíc rodin.

Do Venezuely odletí čeští záchranáři

Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v pátek navštívila poničené části Caracasu, kde se ale podle AFP setkala s posmíváním a pískáním obyvatel. „Vláda pro lidi nic nedělá,“ křičeli lidé, z nichž mnozí podle AFP mají své blízké zasypané pod troskami.

Zástupce generálního tajemníka OSN Tom Fletcher řekl agentuře AFP, že ve Venezuele se pohřešuje na padesát tisíc lidí. Podle americké geologické služby (USGS) by zemětřesení mohlo mít desítky tisíc obětí.

Dvojice zemětřesení ze středečního večera (v noci na čtvrtek SELČ) měla podle seismologických center sílu 7,2 a 7,5 stupně a jejich epicentra se nacházela u města Morón na severozápadě země. Pátrací a záchranné akce pokračují a do země přichází pomoc ze zahraničí. V sobotu dopoledne do Venezuely odletí čeští záchranáři.

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