Tak intenzivní otřesy nezasáhly oblast Venezuely sto let


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24, USGS

Otřesy, které postihly Venezuelu, jsou podle seismologů silnější, než je v této oblasti obvyklé. Doposud není zcela jasné, proč přesáhly magnitudo 7. Možná šlo o část nějakého doposud neznámého cyklu.

Podle seismologa Aleše Špičáka došlo ke dvěma silným zemětřesením. To první mělo sílu 7,2, to druhé bylo ještě silnější s magnitudem 7,5. Ohnisko otřesů přitom leželo jen mělce pod povrchem, pouhých třináct, respektive deset kilometrů, což znamená, že se energie z nich nerozptýlila, ale projevila se plně na povrchu. Energie se navíc podle seismologa neuvolňuje v jednom bodě, ale na obrovské ploše. Vzniká z posunu sousedních bloků, které se vůči sobě pohnou – podobně, jako když sirka škrtne o škrtátko.

Síla tohoto zemětřesení je podle Špičáka překvapivá. „Za dobu měření pomocí přístrojů, tedy asi za posledních sto let, v této oblasti k takhle silným otřesům nedošlo,“ uvedl pro Českou televizi. Je to dobře vidět v následující grafice. Silnější otřesy zaznamenala tato oblast naposledy roku 1900, kdy dosáhly magnituda 7,7:

„Zemětřesení jsou v této oblasti přitom relativně častá,“ doplňuje Špičák. „Nacházíme se totiž na kontaktu Jihoamerické a Karibské desky. Jde u nich o takzvaný smykový pohyb, podobně, jako je tomu u zlomu San Andreas v Kalifornii.

Klíčovou roli tam hraje zlomový systém El Pilar, který probíhá podél severního pobřeží a považuje se za jeden z nejaktivnějších a potenciálně nejnebezpečnějších zlomů v zemi. Mimo jiné je svou povahou velmi podobný východnímu anatolskému zlomu v Turecku, jenž je zodpovědný za významnou část tamních silných zemětřesení.

Ale pohyb desek ve Venezuele není ani zdaleka tak dynamický, oba bloky se pohybují relativně pomalu, spíše tam dochází k zemětřesením kolem síly šest. Venezuela tedy není na takovou katastrofu připravená a ani nemohla být. Kromě toho, že s rizikem nemohla počítat, nebylo ani dost času, aby zafungovaly systémy rychlé výstrahy.

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Ty podle Špičáka sice zaznamenají otřesy pouhých deset až patnáct sekund po prvních záchvěvech v epicentru, ale vzhledem k rychlosti šíření seismických vln a vzdálenosti pouhých sto kilometrů od epicentra se nemohly dostat varovné informace k lidem včas.

Síť seismických stanic je navíc v posledních letech kvůli ekonomické krizi a omezeným investicím v některých ohledech značně omezená, což komplikuje kvalitnější monitorování i případnou rychlou reakci.

Příčina a následky

„Sto let, co jsou dostupné přesné informace o pohybu desek, není dostatek času vzhledem k tomu, jak dlouhodobé jsou geologické procesy, pro pochopení celého cyklu těchto bloků,“ zdůrazňuje Špičák. Na rozdíl od atmosféry nebo moře probíhá v geologických vrstvách vše výrazně pomaleji, takže je možné, že událost byla součástí nějakého rozsáhlejšího pravidelného cyklu, který jen lidstvo nemělo šanci zatím poznat.

Situace je v tom horší než například v Evropě, kde existují písemné prameny staré tisíce let, jež historická zemětřesení mnohdy detailně popisují a pomáhají tak rekonstruovat detailní pohled na cyklus. Ve Venezuele takové zdroje nejsou.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Špičák očekává, že by mohly přijít další následné otřesy (některé se už projevily), které by mohly mít značnou sílu, dají se předpokládat i ty o síle kolem magnitudo 6. Dalším problémem podle něj může být fakt, že epicentrum leží v hornaté oblasti, takže tyto další zemětřesení mohou způsobovat sesuvy půdy a také fenomén označovaný za ztekucení sedimentů – půda se pak může začít chovat jako kapalina.

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