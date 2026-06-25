Karibské pobřeží Venezuely zasáhlo silné zemětřesení


25. 6. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Karibské pobřeží Venezuely zasáhlo zemětřesení o síle 7,1 stupně, uvádí Americká geologická služba (USGS) podle agentur. Silné otřesy byly zaznamenány i ve venezuelském hlavním městě Caracasu, kde se podle tamního ministra vnitra zřítilo několik budov.

V Caracasu se třásly domy a lidé z nich utíkali ven, popsala agentura Reuters. Jeden svědek uvedl, že na straně jejich bytu poprskala zeď a rozbilo se sklo ve vstupní hale.

AFP uvádí, že otřesy pociťovali také lidé v Kolumbii.

Zemětřesení mělo epicentrum asi 28 kilometrů na západ od města Morón a jeho ohnisko bylo v 13kilometrové hloubce.

Americký systém varování před tsunami původně vydal výstrahu před hrozbou tohoto jevu pro Portoriko a Britské a Americké Panenské ostrovy, později ji ovšem stáhl.

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