Ve Venezuele po zemětřesení pomůže i specializovaný český tým


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci na čtvrtek zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala ve čtvrtek odpoledne, uvedl Hasičský záchranný sbor ČR (HZS). Další informace, jako třeba, kolik bude v týmu lidí nebo kdy se vydají na cestu, chce zveřejnit později.

„Český těžký tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely. Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa, nabídku České republiky akceptovala v šestnáct hodin,“ upřesnili hasiči. Mluvčí jejich generálního ředitelství Klára Ochmanová dopoledne oznámila, že pokud bude o vyslání tuzemských záchranářů rozhodnuto, odletěl by těžký USAR tým nejpozději v pátek.

Záchranné týmy dle dřívějších informací tiskových agentur do Venezuely už vyslaly USA, Katar a Mexiko. Připravené pomoci byly spolu s Českem také další evropské a latinskoamerické země, Čína i OSN. Ochmanová dopoledne uvedla, že hasiči ověřují možnosti přepravy, předběžně informují členy záchranářského týmu a sledují mezinárodní koordinaci pomoci prostřednictvím OSN a evropského mechanismu civilní ochrany.

Při dvou silných zemětřeseních, která zasáhla oblast západně od Caracasu, se zřítily desítky budov a zemřelo podle dosavadních informací nejméně 164 lidí, 971 dalších bylo zraněno. První zemětřesení o síle 7,2 stupně mělo ohnisko ve 22kilometrové hloubce, následující otřesy o síle 7,5 stupně byly v hloubce deset kilometrů.

Zemětřesení ve Venezuele si podle úřadů vyžádala 164 životů
Následky zemětřesení v Caracasu

Takzvaný USAR tým (z anglického názvu Urban Search and Rescue) z Česka v minulosti pomáhal po zemětřeseních i i živelních pohromách v řadě zemí. Působil například v Íránu, Moldavsku, Tádžikistánu, Japonsku, Jordánsku, na Filipínách, v Srbsku, Nepálu, Thajsku, Gruzii, Řecku nebo Turecku.

Humanitární organizace pořádají sbírky

Pomáhat katastrofou zasažené zemi chtějí i humanitární organizace. Člověk v tísni vyhlásil sbírku s názvem SOS Venezuela, přičemž zároveň uvolnil milion korun na okamžité zahájení humanitární pomoci v postižené zemi. Organizace ve Venezuele působí už dvanáct let a spolupracuje se sítí desítek místních partnerských organizací. Aktuálně pracovníci organizace pomáhají zjišťovat rozsah škod, mapovat nejnaléhavější potřeby obyvatel a připravovat pomoc pro ty nejpotřebnější z nich.

„Venezuela už před zemětřesením čelila hluboké humanitární krizi a ekonomické deprivaci. Nejhorší zemětřesení za posledních sto let situaci v postižených oblastech proměnilo v katastrofu. Naším úkolem je co nejrychleji dostat pomoc tam, kde bude nejvíce potřeba, a podpořit lidi nejen v prvních týdnech po katastrofě, ale i při návratu k běžnému životu,“ sdělil vedoucí humanitární pomoci Člověka v tísni Marek Štys.

Tak intenzivní otřesy nezasáhly oblast Venezuely sto let
Následky zemětřesení ve Venezuele

Pomáhá i organizace ADRA. Její mluvčí Vít Hněvkovský sdělil, že ADRA prozatím celosvětově vyčlenila pět set tisíc korun na nejakutnější pomoc. Její česká pobočka se chystá spustit vlastní sbírku, jejíž konkrétní podoba se aktuálně připravuje. ADRA poskytuje ve Venezuele humanitární pomoc zaměřenou na distribuci potravin, zdravotní péči a zajištění základních životních potřeb obyvatel již mnoho let. V zemi má i vlastní pobočku.

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