Ve Venezuele se pohřešuje na sedmdesát tisíc lidí, obětí je nejméně patnáct set


28. 6. 2026Aktualizovánopřed 35 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 68 900 pohřešovaných, uvádí agentura AP. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za více než sto let, si vyžádala nejméně 1430 mrtvých a 3238 zraněných. Venezuela obdržela pomoc od čtyřiadvaceti zemí, které vyslaly přes dva a půl tisíce záchranářů, oznámila prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. Do Venezuely v neděli dorazila i skupina záchranářů z Česka.

Prozatímní prezidentka čelí frustraci a kritice obyvatel, kteří viní vládu z pomalé a nedostatečné reakce v nejhůře postižených oblastech. Při prezidentčině návštěvě zdevastované čtvrti v Caracasu ji skupina obyvatel konfrontovala a vyčítala pomalou pomoc, informovala v sobotu stanice al-Džazíra. Obyvatelé si od zemětřesení stěžují na nedostatek záchranných týmů vyslaných vládou a těžké techniky potřebné k odstraňování sutin při pátrání po přeživších.

Humanitární organizace považují prvních 48 až 72 hodin od zemětřesení za klíčové okno pro záchranu lidí, kteří jsou ještě naživu.

Zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Jejich epicentra se nacházela u města Morón na severozápadě země. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) odhaduje, že zemětřesení by mohla mít dopad na 6,76 milionu lidí. Dva miliony z nich žijí v Caracasu.

V nejhůře postiženém státě La Guaira na severu země se při zemětřesení zřítilo či bylo poničeno více než čtrnáct set budov, uvádí stanice BBC s odvoláním na oficiální údaje. Vláda omezila přístup do státu, kde kontrolu převzala armáda.

Pomoc ze zahraničí

Mezinárodní pátrací, záchranné a podpůrné týmy jsou již na místě a integrovaly se mezi venezuelské záchranáře, napsala Rodríguezová na sociální síti X.

Venezuela podle ní od dvojice středečních zemětřesení obdržela pomoc od čtyřiadvaceti zemí, které vyslaly nejméně 2741 záchranářů, 86 týmů s vycvičenými psy a poskytly 521 tun humanitární pomoci.

Spolupráci mezi místními a zahraničními specializovanými pátracími a záchrannými týmy podle BBC koordinuje OSN spolu s venezuelskou vládou. Oblast postižená zemětřesením je zmapována a rozdělena do sektorů. Každému týmu je poté přidělen jeden sektor, v němž v poškozených budovách hledá přeživší.

Čeští záchranáři a pomoc od EU

Čeští záchranáři dorazili do Venezuely, v zasažené oblasti si budují operační základnu. Ze sedmdesáti členů výpravy jich ale devatenáct zůstalo z kapacitních důvodů na ostrově Curaçao, řeší dopravu za zbytkem výpravy. Do prvních záchranářských prací by se měl český tým zapojit kolem 07:00 místního času (13:00 SELČ), uvedli hasiči na X.

Evropská unie vyčlenila pět milionů eur (121,3 milionu korun) na pomoc komunitám zasaženým zemětřesením ve Venezuele, oznámila na X šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. EU podle ní rovněž pomáhá záchranným složkám na místě s mapováním škod a nasměrováním pomoci tam, kde je potřeba, s pomocí satelitního systému Copernicus.

Úspěchy z vyprošťování na sociálních sítích

Země, které do Venezuely vyslaly záchranáře, na sociálních sítích sdílejí úspěšné záchrany lidí na místě. Na videu sdíleném ministerstvem zahraničí Spojených států američtí záchranáři spolu s venezuelskými hasiči vytahují malé plačící dítě z trosek zříceného domu. „Každý zachráněný život je vítězstvím,“ napsalo ministerstvo na X.

O tom, jak salvadorské týmy vyprošťovali lidi pohřbené v ruinách, informoval salvadorský prezident Nayib Bukele. Na X zveřejnil videa záchrany mladé dívky a jejího malého psa. Dívka zakrytá venezuelskou a salvadorskou vlajkou leží na nosítkách, má nasazenou kyslíkovou masku a mává davu.

Bukele informoval také o 69leté ženě, která podle něj záchranáře hned po vyproštění z trosek žádala o Coca-Colu. „Naši doktoři jí vysvětlili, že v této chvíli bylo nejdůležitější hydratovat ji nitrožilně, aby se stabilizovala,“ napsal Bukele.

Kolumbijský pátrací a záchranný tým po šestihodinové operaci v La Guaiře vyprostil ze sutin jedenáctiletého chlapce. „Moisés je v bezpečí!“ sdělilo kolumbijské ministerstvo zahraničí na X.

Osmdesátiletou ženu, která pod sutinami v oblasti Playa Grande podle stanice CNN strávila šedesát hodin, se podařilo vyprostit hasičům z Ekvádoru a týmu ze Salvadoru. „Přišli jsme z Ekvádoru, abychom vám pomohli. Zůstaňte klidná, jsme tu s vámi, ano?“ říká ženě před jejím vyproštěním jeden ze záchranářů na videu zveřejněném hasičským oddělením z ekvádorské metropole Quito.

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