Počet obětí červnového zemětřesení ve Venezuele stoupl nejméně na 3889


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, AFP

Počet obětí dvojice zemětřesení, které v červnu zasáhly Venezuelu, stoupl nejméně na 3889, oznámila ve čtvrtek večer podle agentury AFP venezuelská vláda. Předchozí bilance ze středy uváděla 3811 mrtvých. Počet evidovaných zraněných zůstává již několik dní beze změny na 16 740, o střechu nad hlavou přišlo bezmála 18 tisíc osob.

Venezuelské úřady se vyhýbají zmínkám o počtu pohřešovaných, OSN nicméně odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Občanská iniciativa Pohřešovaní po zemětřesení ve Venezuele má podle agentury EFE oznámení o více než 30 tisících pohřešovaných.

Naděje na nalezení přeživších je přitom více než dva týdny po zemětřesení mizivá a zahraniční záchranné týmy začínají latinskoamerickou zemi opouštět. Stovky rodin mezitím nepřestávají pátrat po tělech svých blízkých, píše AFP.

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Zemětřesení ve Venezuele

OSN ve středu vyzvala k poskytnutí darů, které by Venezuele pomohly vyrovnat se s následky katastrofy. Caracas zase ve středu vyzval několik zemí, aby uvolnily venezuelská aktiva zmrazená v rámci sankcí, včetně zlata uloženého v britské centrální bance. Obnova zvláště na severu země, který byl zasažen obzvlášť silně a kde se zřítily či staly neobyvatelnými stovky budov, bude podle AFP zřejmě zdlouhavá.

Dvojice zemětřesení zasáhla sever Venezuely ve středu 24. června kolem 18:00 místního času (o půlnoci na 25. června SELČ). Otřesy následovaly v odstupu 39 sekund a podle seismologických center měly sílu 7,2 a 7,5 stupně. Epicentra ležela u města Morón.

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