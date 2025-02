„Nestihli jsme letadlo, které tam ještě nebylo.“ Zrychlení nástupů přináší komplikace

Letiště Václava Havla v Praze začalo na druhém terminálu zrychlovat nástupy do letadel. Požaduje to část nízkonákladových zahraničních aerolinek. U čtyř bran přibyly koncem loňského roku bariéry, za kterými pasažéři čekají. Někteří upozorňují na nedostatek místa i informací.

Cílem je zkrátit časy mezi přistavením letadla, nástupem a samotným odletem na minimum. Lidé, s kterými se na letišti bavil štáb ČT, o nových pravidlech nevěděli. „Nikdy jsem se s tím ještě nesetkala. Upřímně si myslím, že mi víc vyhovovalo, jak to bylo dřív,“ míní cestující Barbora Vítová.

Cestující musejí projít kontrolou za metrové zábradlí. „Kontrolují se doklady, palubní vstupenky, rozměry kabinového zavazadla, akorát v rámci preboardingu se tak děje ještě před zahájením nástupu do letadla,“ vysvětluje mluvčí Letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková.

Ocenili by také při cestě na dovolenou víc informací. Třeba v mobilní aplikaci dané letecké společnosti. „Chodí mi updaty, co se počasí týče, ale tohle tam nijak zdůrazněné nebylo, když je to novinka,“ sděluje Jiří Vystavěl.

„Cestující slyší v letištním rozhlasu, že je poslední výzva a tak dále. Vidí tyto informace na obrazovkách,“ oponuje Hejtmánková. Většina letů je odbavených a odlétá z Prahy bez problémů. Objevily se ale už i komplikace.

„Letadlo tam ještě nebylo“

Matěj Korych se s manželkou a malým dítětem chystal koncem ledna na týdenní dovolenou do Španělska. Prostor u brány byl podle jejich slov plný, proto si se svolením personálu sedli na lavičky o pár metrů dál.

„Pak v jeden moment paní zavřela vstup do ohrady. Šli jsme k ní, ale bylo nám řečeno, že už je pozdě a že jsme letadlo nestihli. Paradoxně letadlo, které tam v tu chvíli ani ještě nebylo,“ popisuje Korych.

Nakonec se do cílové destinace dostali, ale o víc než čtyřiadvacet hodin později a deset tisíc dráž. Část zavazadel navíc odletěla bez nich. „Pokud opravdu dojde k tomu, že dostanou chybnou informaci, tak jim může vznikat nárok na kompenzaci,“ upozorňuje právnička dTestu Lucie Kejharová.

„Každá takováto situace nás velice mrzí, nicméně předcházení podobným situacím závisí především na samotných cestujících,“ napsala mluvčí Menzies Aviation Zuzana Pištěková. Bran s ohraničením bude přibývat. Letiště ho chce letos instalovat na dalších pět míst.