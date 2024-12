Havel z mého života nikdy úplně neodešel, říká jeho přítel Hádek

18. 12. 2024 Aktualizováno před 5 m minutami | Zdroj: ČT24

Události: Karel Hádek vzpomíná na Václava Havla (zdroj: ČT24)

Lidé si připomínají prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, který zemřel před třinácti lety. Na Havla vzpomíná i chemik a fotograf Karel Hádek, kterého minulý režim také perzekvoval. Spřátelili se v trutnovském pivovaru, kde Hádek pořídil jeden z nejslavnějších snímků bývalého prezidenta. Odkazu Václava Havla se věnoval i pořad 90'ČT24, jehož hosty byli Michael Žantovský a Ladislav Špaček.

Než se Havel stal prvním českým prezidentem, měl k němu Hádek blíž než mnozí jiní. Jako dělníci se potkali v trutnovském pivovaru v sedmdesátých letech. „Vzniklo celkem rychle přátelství. Roli hrálo i to, že jsem si prokazatelně odseděl půl roku za podvracení republiky, tak jsem pro něho byl důvěryhodnou osobou,“ podotýká Hádek.

V pivovaru také Hádek zachytil jednu z Havlových nejznámějších momentek. Na fotografii je Havel zašpiněný, protože křemelina, kterou na snímku nese v pytli přehozenou přes rameno, se používá na filtrování piva a je strukturou podobná mouce, vysvětluje jeho tehdejší kolega. „Byla to taková příležitost ho tímto způsobem v rámci pracovního procesu vyfotit,“ dodává. Právě pivovar byl hlavním zdrojem inspirace pro Havlovu slavnou divadelní hru Audience. „Tam je nejdůležitější myšlenka toho sládka, který v podstatě blázní a neví, co dělá. Co se týče samotné reality života v pivovaru, tak to bylo trochu o něčem jiném,“ poznamenal Hádek. Havlovým kmotřencem I po odchodu z pivovaru zůstali s Havlem přáteli. Jeho i jeho manželku Olgu Havlovou navštěvoval také na proslulém Hrádečku. Když se ve svých 27 letech nechal Hádek z recese pokřtít, budoucí prezident mu šel za kmotra. „Po pokřtění, pochopitelně, je křtěné děťátko nezbytně nutné odnést do kočárku, takže za asistence estébáků mě Václav vynášel v náručí z kostela,“ vypráví Hádek. „Spousta emocionálně silných věcí, které člověka potkají, se stávají součástí života. Součástí mého života se stalo i to, že Václav byl můj kamarád,“ říká Hádek. Prý z jeho života nikdy tak úplně neodešel.

Havel měl vizi, jeho odkaz žije dál a z jeho díla vycházíme dodnes, míní Špaček se Žantovským Vzpomínání na Václava Havla se věnoval i pořad 90'ČT24. „Odkaz Václava Havla nemizí a je stále živý,“ podotkl na úvod pořadu jeho bývalý mluvčí Ladislav Špaček s tím, že i mladí lidé se o zesnulého státníka zajímají a k jeho osobě i jeho politice se hlásí i dnešní politici. Jeho tehdejší politiku označil na vlivnou a inspirativní. Dnešní podoba České republiky, české demokracie, české zahraniční politiky a bezpečnosti podle diplomata, poradce prezidenta Petra Pavla a bývalého mluvčího a poradce Václava Havla Michaela Žantovského částečně vychází z obrovského díla, které Václav Havel vykonal. „Členství v EU, v NATO, pevné ústavní instituce, svobodu projevu, lidská práva, to vše můžeme vysledovat k Václavu Havlovi,“ dodal. Kdyby měl Havel projev v roce 2024 tak by podle Žantovského mluvil o krizi, o množících se projevech rozpadu mezinárodního uspořádání a jeho ohrožení z více stran. „Mluvil by ale i o naší krizi. Mluvil by o tom, jak je liberální demokracie čím dál více zpochybňována a ohrožena díky vzrůstající polarizaci, nezodpovědnosti, neinformovanosti a ztrátě odvahy politiků skutečně vést,“ shrnul bývalý diplomat.

90′ ČT24: Odkaz Václava Havla (zdroj: ČT24)