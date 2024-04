Byl stále stejně vtipný a milý, říká režisér nového dokumentu o posledních letech Václava Havla

A doprovází jej také na jeho poslední soukromé cestě do Spojených států, kde se odehrála jedna z nejdramatičtějších chvil natáčení. „V New Yorku pana prezidenta postihla malá mozková příhoda, v tom okamžiku samozřejmě shodíte kameru z ramene a jdete zachraňovat bližního,“ prozradil Jančárek. Jinak hranice natáčení od hrdiny svého dokumentu určeny neměl.

Nezapomenutelné podání ruky

„Jednou jsem doprovázel pana prezidenta Havla do PEN klubu, kde, myslím, spisovatel Jiří Stránský slavil narozeniny. My jsme si, předesílám, nikdy s panem prezidentem Havlem v běžném styku nepodávali ruku, protože jsme se viděli každý týden několikrát. A když jsme tenkrát z PEN klubu odcházeli a čekali před Klementinem, než přijede auto, tak se se mnou pan prezident loučil a najednou mi podal ruku,“ líčí dokumentarista jeden z pro něj nezapomenutelných momentů spolupráce.

„Bylo to asi půl roku před jeho odchodem na věčnost a já jsem si uvědomil, že to podání ruky je možná proto, že si myslí, že to může být naposledy. Od té doby vždycky, když jsme se loučili, bylo to podáním ruky.“

Odcházení je výrazným motivem snímku. „Začíná jako člověk, který je plný síly, končí jako slabý, nemocný pán. To je prostě realita. Pro mě je důležité, že mentálně zůstával naprosto v pohodě, stále stejně milý a vtipný,“ podotýká Jančárek.

Odkaz slova „odcházení“ na název Havlovy hry a posléze prvního – a zároveň jediného – celovečerního filmu, který na sklonku života režíroval, není náhodný. Při jeho natáčení vznikla scéna, v níž se Havel-režisér megafonem ptá svého filmového štábu: Tady Havel. Slyšíte mě?