168 hodin: Odkaz Václava Havla žije dál, ukazuje se v době premiéry nového dokumentu. Děti si ho spojují s prezidentstvím, ale i letištěm

Václav Havel sice není již přes dvacet let prezidentem a déle než dvanáct let ani není mezi živými, už jen jeho jméno ale stále nenechává mnoho lidí v klidu. „Stala se z něj taková křišťálová broušená sklenička, kterou si někteří vystaví do vitrínky, jiní zase řeknou, že tohle by si domů nikdy nedali. Lidé jsou buď pro Havla, nebo proti Havlovi,“ popsala odbornice na marketingovou komunikaci Denisa Hejlová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Zájem o posledního československého a prvního českého prezidenta nyní vzkřísil dokumentární film režiséra Petra Janáčka pojmenovaný Tady Havel, slyšíte mě? Ten se vrací k poslednímu období Havlova života a připomíná i velký mezinárodní význam, který exprezident měl – jako osobnost i jako symbol České republiky. Historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Libor Svoboda míní, že je to Havlův rys, který si mnoho lidí dnes již neuvědomuje. „Je to něco, co se pravděpodobně v našich dějinách zase několik desítek let nebude opakovat,“ míní.