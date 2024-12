Havlovy myšlenky jsou aktuálnější než kdy jindy, řekl Pavel

Havel je podle předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) obrovskou inspirací, mnoho jeho myšlenek je nadčasových a stále platných nejen ve střední Evropě, ale po celém světě. „Ať už je to důraz na svobodu, lidskou důstojnost, lidská práva, ale také na vlastní aktivitu, snahu věci měnit, a nikoliv jenom stát opodál,“ řekla. Z Havlova odkazu podle ní jednoznačně platí například to, že slušnost není slabost, ale právě naopak.

Bourejte bariéry, vyzval Vystrčil

Předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) k hrobce doprovodilo dalších dvanáct senátorů a senátorek, na hřbitově se potkali se studenty z nedaleké obchodní akademie, kteří také přišli uctít Havlovu památku. Šéf horní komory studenty poprosil, aby více mluvili se svými rodiči a prarodiči. „Říkejte jim, co si myslíte a proč si to myslíte,“ vyzval je.

Bourání bariér mezi generacemi považuje Vystrčil za důležité. „Mladí by se měli více bavit s těmi staršími, ne tolik se dívat do mobilu. Starší by se měli více bavit s mladšími, a ne tolik se zabývat tím, kdy, kde a co se stane. To si myslím, že by mohlo pomoci,“ řekl. „Většina myšlenek Václava Havla je stále platných,“ míní Vystrčil.