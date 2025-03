Za pašování pervitinu přes Česko do Rakouska stíhá policie pět lidí

Národní protidrogová centrála (NPC) stíhá pět lidí za pašování pervitinu z Polska do Ostravy a přes jižní Čechy do Rakouska. Všichni jsou ve vazbě, hrozí jim deset až 18 let vězení. Policie při razii na českém území zajistila 1,7 kilogramu metamfetaminu a jeden kilogram marihuany, uvedla mluvčí NPC Lucie Šmoldasová.