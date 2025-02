Policisté zadrželi mezinárodní skupinu, která měla dovážet kokain do Česka

Policisté z Česka, Rakouska a Polska zadrželi a obvinili třináct lidí, kteří podle nich patřili do mezinárodní skupiny dovážející a prodávající kokain, sdělila mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Stíhaných Čechů je podle ní deset, zatčeni byli na Ostravsku. Drogy distribuovali v Moravskoslezském kraji. Čtyřem z nich hrozí v případě odsouzení až osmnáct let vězení.

Skupina byla podle Šmoldasové v hledáčku policie již rok, za tu dobu její členové dovezli do Česka zhruba deset kilogramů kokainu. Do Polska měli vyvézt kolem patnácti kilogramů marihuany.

Organizátor skupiny podle kriminalistů spolu se svým otcem zajišťoval dovoz kokainu. Kurýři ho převáželi v množství od sto gramů do 1,5 kilogramu a platili za něj od 4300 eur (zhruba 108 tisíc korun) do padesáti tisíc eur (zhruba 1,254 milionu korun). Po rozdělení na menší dávky drogu prodávali za 2000 až 2500 korun za gram. Zisk z prodeje kokainu investoval organizátor podle Šmoldasové do nákupů movitých věcí a nemovitostí v Ostravě.

Hlava skupiny také spolu s dalším dealerem zprostředkovávala export marihuany do Polska. „Další (člen) je obviněn mimo jiné z toho, že opatřil červený fosfor, který je nezbytný k výrobě pervitinu takzvaně českou cestou. K té mělo dojít v zahradní chatce jeho sestry,“ uvedla mluvčí.

Cizinci měli prodávat drogy ostravské skupině

Policisté podle mluvčí nejdříve zadrželi organizátora skupiny s pašovaným kokainem při cestě z Rakouska do Ostravy, poté dalších devět lidí. Cizince s kilogramem marihuany zadržela polská policie po překročení hranic do Polska. Při domovní prohlídce u něj našla další konopí a také nelegálně drženou střelnou zbraň.

Dva cizince dlouhodobě žijící ve Štýrsku zadržela a obvinila rakouská policie. Zajistila u nich přes půl kilogramu kokainu, marihuanu a nelegálně drženou střelnou zbraň. Podle detektivů Národní protidrogové centrály právě tito dva obvinění prodávali drogy ostravské skupině.

V Česku zajistila policie kokain, marihuanu, sedm aut a téměř milion korun. Luxusní hodinky, komunikační a výpočetní techniku a jako náhradní hodnotu také byt v osobním vlastnictví.