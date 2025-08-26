Modernizace armády pokračuje. Speciální síly Armády České republiky chtějí pořídit až dvacet čtyři britských vozidel Supacat, jejich cena se má pohybovat okolo dvou miliard korun. Podle opozice je zakázka příliš drahá. Vojáci obhajují výběr tak, že posuzovali čtrnáct vozidel, a obrněnci Supacat vyhověly jejich požadavkům jako jediní. Navíc je mají i spojenci.
Armáda chce britské obrněnce za dvě miliardy korun
Každé vozidlo může převážet šest vojáků a necelé čtyři tuny materiálu. Ve výzbroji jsou dva typy kulometů, granátomet a další systémy. Kompletní dodávku Supacatů by armáda chtěla mít do tří až čtyř let. Kvůli ceně ovšem sněmovní výbor pro obranu před časem doporučil ministerstvu, aby zakázku připravilo jinak.
„Vyšplhala se na nějakých 118 milionů za kus, takže tam je víc než stodesetiprocentní nárůst ceny,“ upozornil předseda výboru Lubomír Metnar (ANO). Kritizuje i podle něj slabou protiminovou obranu a vysokou konstrukci vozidla. „Za mě je důležité, že to bude. Jen je škoda, že jsme se zdrželi už na výboru, dnes to mohlo být posunuto do jiné fáze. Zásadní bude, aby to bylo minimálně stejné anebo třeba ještě levnější,“ míní místopředseda výboru Josef Flek (STAN).
„To, že dnes poptáváme naprosto konkrétní vozidlo, je výstupem takzvané studie proveditelnosti. Supacat má vlastnosti a velikost osobního vozidla, ale schopnosti nákladního vozidla,“ informoval šéf Ředitelství speciálních sil Miroslav Hofírek. Supacaty lze přepravit také transportními letouny Embraer, které už armáda pořizuje.
Nové obrněnce armáda hledá zhruba sedm let
Vozidlo pro speciální síly má využití pro akce v týlu nepřítele, v náročném terénu, často v zahraničí a bez podpory dalších jednotek. Supacat by mělo nahradit vozidla Land Rover Defender, která vojáci používají od roku 2005. Za tu dobu podle armády zastarala. Náhradu hledá posledních zhruba sedm let. Nyní říká, že si je výběrem jistá.
„To vozidlo se nám osvědčilo, protože jsme ho okamžitě bojově nasadili v Afghánistánu. Každopádně nám to neumožňuje plnit dlouhodobé úkoly bez dozásobení,“ přiblížil plukovník z Ředitelství speciálních sil Vladimír Štěbra. Ředitel speciálních sil Miroslav Hofírek doplnil, že není možné neustálé dovážení zásob na odlehlá místa, kde člověk nemá být prozrazen. Podle Štěbry bylo důležité, aby si speciální síly určily, jak dlouho chtějí s novými vozidly působit bez dozásobení. „Dali jsme si limit deset dnů.“
Vozidla Supacat mají otevřenou konstrukci, která je podle speciálních sil pro některé typy operací pořád výhodná. Počítají i s ochranou proti dronům. „Z vozidla vidíte, slyšíte, jste schopen reagovat na veškeré hrozby,“ popsal Štěbra. „Na tom vozidle je vidět, že konstruktéři byli příslušníci speciálních sil.“