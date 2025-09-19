Emise z lesních požárů v Evropské unii a Británii jsou nejvyšší za posledních 23 let, odkdy se tento údaj sleduje. Uvedlo to oddělení monitoringu ovzduší unijní služby Copernicus. Podle nového odhadu emise způsobené požáry dosáhly hodnoty 12,9 milionu tun oxidu uhličitého, píše AFP. Největší podíl připadá na masivní srpnové požáry v Portugalsku a Španělsku. Dým z požárů v Evropě a Kanadě navíc přispěl ke zhoršení kvality ovzduší na kontinentu.
Emise z lesních požárů v Evropě jsou největší za čtvrt století
Emise z lesních požárů podle služby Copernicus od ledna do poloviny září překonaly maximum z let 2003 a 2017, kdy zůstaly pod hranicí 12 milionů tun oxidu uhličitého. Pro srovnání – letošní údaj odpovídá emisím skleníkových plynů české průmyslové výroby v roce 2023.
Copernicus upozorňuje, že jde o odhad, který je stále provizorní, protože lesní požáry v některých oblastech stále pokračují a čísla se tedy mohou při současném suchém a teplém počasí ještě poměrně výrazně zvýšit.
Pyrenejský poloostrov trpí nejvíc
Více než polovina emisí vznikla při požárech v Portugalsku a Španělsku. „Celkové emise v regionu, které byly do začátku srpna pod průměrem, se zásadně změnily během jednoho týdne,“ uvedla služba. Poukázala tak na rozsáhlé srpnové požáry, které podle jiného unijního systému EFFIS ve Španělsku zničily 3827 kilometrů čtverečních plochy a v Portugalsku přes 2700 kilometrů čtverečních území.
Výrazné lesní požáry během léta zasáhly také Kypr, Turecko a některé balkánské země.
Během léta, které bylo podle služby Copernicus z tohoto hlediska velmi aktivní, ovzduší v Evropě zhoršovaly i další výrazné faktory. Služba zmiňuje dým z kanadských lesních požárů, neobvykle silný přísun prachu ze Sahary a také vysoké koncentrace přízemního ozónu, které se projevují především při vlnách veder.