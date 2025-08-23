Lesní požáry, které sužují druhým týdnem Pyrenejský poloostrov, si ve Španělsku vyžádaly čtyři oběti. V sousedním Portugalsku pak v nemocnici v Portu zemřel hasič. Počet obětí v této zemi se tak zvýšil rovněž na čtyři. Hasičům nyní s ohni pomáhají pokles teplot a větší vlhkost vzduchu. V některých oblastech jim ale práci komplikuje vítr a také horský terén.
Lesní požáry ve Španělsku a Portugalsku mají už osm obětí
Na severozápadě Španělska hasiči stále bojují s téměř dvěma desítkami lesních požárů. A zatímco v posledních několika dnech se situace zlepšila díky ochlazení, začátkem příštího týdne by měly teploty ve Španělsku opět růst, a to i v regionech Galicie, Kastilie-León a Extremadura, tedy oblastech postižených požáry nejvíce, informovala televize La Sexta.
Lesy hoří dál také v Asturii, kam v pátek dorazil premiér Pedro Sánchez. Během návštěvy oznámil, že příští úterý vznikne mezivládní komise pro boj s klimatickými změnami.
Už dříve tento týden Sánchez při návštěvě Extremadury slíbil, že vláda v září předloží národní plán boje proti klimatickým změnám. „Vidíme, jak se klimatická krize zrychluje, stává se častější a má stále závažnější dopady,“ citovala jeho prohlášení španělská televize.
Vláda v Madridu také oznámila, že příští týden budou v horní komoře parlamentu čtyři ministři odpovídat na dotazy senátorů a vysvětlovat postup vlády během lesních požárů. Příští úterý také vláda vyhlásí v postižených oblastech stav mimořádné události, což ji zavazuje k pomoci regionům při obnově zničených oblastí poté, co bude oheň uhašen a vyčíslí se škody.
Čtvrtou obětí lesních požárů se stal pětačtyřicetiletý muž. Zemřel ve městě Salamanka poté, co se už minulý týden nadýchal kouře, když pomáhal s hašením požárů jako dobrovolník. Už dříve média informovala o úmrtí požárníka při havárii hasičského vozu v provincii León a smrti dvou dobrovolníků, kteří utrpěli při hašení požárů popáleniny.
Podle španělského resortu vnitra je v souvislosti se šířením lesních požárů vyšetřováno už 127 lidí.
Postižené oblasti ve Španělsku má příští týden navštívit také král Filip VI. s manželkou, aby podpořili místní a poděkovali záchranářům. Král s královnou rovněž požádali nadaci Hesperia, jejímiž jsou čestnými předsedy, aby zjistila, jak může v postižených oblastech konkrétně finančně pomoci.
Celkem za dva týdny ve Španělsku plameny zničily na 358 tisíc hektarů. Kromě lesů shořely například také vinice, tisíce úlů či pastviny pro krávy, což znamená velké škody pro zemědělce. Podle televize La Sexta se ztráty farmářů odhadují na nejméně 600 milionů eur (asi 15 miliard korun). Kvůli požárům zemřela i hospodářská zvířata.
Vědkyně Cristina Santín Nuño ze Španělské národní výzkumné rady popsala, že „ideální podmínky“ pro velké a nebezpečné lesní požáry se vyskytují stále častěji kvůli změnám v klimatu a způsobu, jakým lidé využívají půdu.
Požáry v Portugalsku
S lesními požáry bojují stále také hasiči v Portugalsku. V sobotu ráno byly podle místních médií aktivní tři větší požáry, jeden u města Arganil v okrese Coimbra v centrálí části země a dva, které vypukly v noci okrese Braganca na severu země.
Pokles teplot vzduchu pomohl i v Portugalsku zlepšit situaci a o víkendu by mělo počasí hasičům dále pomoci. Očekává se další pokles teplot a v neděli by mohlo na jihu a v centrální části země i zapršet. Požáry v Portugalsku zničily přes šedesát tisíc hektarů, napsala také agentura AFP.
Za letošek podle předběžných údajů evropského systému EFFIS shořelo při lesních požárech v Portugalsku téměř 278 tisíc hektarů.
Počet obětí se v zemi zvedl na čtyři poté, co zemřel pětačtyřicetiletý hasič, který v úterý utrpěl těžké popáleniny při hašení požáru u města Sabugal.
Sezona rozsáhlých lesních požárů
Požáry, které zasáhly zejména jižní Evropu, letos zachvátily čtyřikrát více půdy než je průměr za stejné období za poslední dvě desetiletí, uvádějí oficiální údaje, které byly aktualizovány v pátek a mohou být dále revidovány. Napsal to britský list The Guardian.
Lesní požáry pustošící kontinent letos spálily více než jeden milion hektarů. Podle listu je rok 2025 nejhorším rokem v historii, byť do konce sezony lesních požárů chybí přibližně měsíc.
Požáry spálily domy, zčernaly lesy a „udusily vzdálená města“. Data z Evropského informačního systému o lesních požárech, která datují požáry až do roku 2003, ukazují, že letos shořelo 1 015 024 hektarů půdy – což překonalo předchozí rekord 988 544 hektarů z roku 2017. V součtech zatím uplynulé týdny schází.