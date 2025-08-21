Španělsko zažívá nejhorší požáry za posledních třicet let. Během letoška už spálily na čtyři tisíce kilometrů čtverečních půdy, lesů a domů. To odpovídá oblasti osmkrát větší, než je Praha. V zemi zaznívá kritika úřadů, že podcenily prevenci proti požárům. Nejhorší situace dál panuje na severozápadě země. Celkově v zemích Evropské unie požáry sežehly už přes milion hektarů. Tedy nejvíce od začátku sledování této statistiky v roce 2006.
„Nechali nás na pospas osudu.“ Španělskem zní kritika podcenění boje s požáry
Samotní španělští hasiči na tak rozsáhlé požáry už sami nestačí. Posily do jihoevropské země už poslala Francie, Německo či Itálie. Tuzemští hasiči odletěli na Pyrenejský poloostrov v úterý s vrtulníkem vybaveným bambivakem. Pomáhají v západní oblasti Extremadura.
Za posledních 48 hodin hořelo v devíti ze sedmnácti autonomních oblastí. Nejhorší situace dál panuje na severozápadě, zejména v Kastílii, Leónu a Galícii. V Leónu úřady ve čtvrtek evidovaly ještě šestnáct velkých požárů a své domovy muselo opustit na třicet tisíc lidí.
Mezi nimi je i třicítka těch, kteří ještě před pár dny žili ve středověké malebné vesnici Lusio. V neděli tam vypukl požár na protilehlém kopci. Během pár hodin plameny spálily všechny domy. „Neposlali nikoho. Nechali nás na pospas osudu. A jak s námi osud naložil? Sami to vidíte. Celý život je v troskách,“ popsala obyvatelka zničené vesnice Silvia Vergaraová.
Plány prevence vyšetřuje státní prokuratura
Nedostatečnou přípravu na požáry vyčítali demonstranti regionální vládě ve Valladolidu. Navzdory tomu, že země bojuje s ohněm téměř každý rok. „Ať zesílí prevenci. Peníze na to jsou. Ale oni do ní neinvestují,“ myslí si jeden z protestujících.
Jestli tomu tak doopravdy je, začala vyšetřovat státní prokuratura. Prevenční plány ukládá regionálním vládám zákon. „Je zřejmé, že situaci, kterou právě prožíváme, způsobily neexistující nebo nesprávné plány prevence požárů. Jinak nelze vysvětlit to, co se děje,“ uvedl hlavní prokurátor pro životní prostředí Antonio Vercher.
Podle Evropského informačního systému o lesních požárech je letošní rok pro Španělsko nejničivější od spuštění monitoringu před čtvrt stoletím. Rychlému šíření ohně napomáhá silný vítr, sucho a s ním spojené vlny veder. Ty od půlky května do půlky července zapříčinily ve Španělsku smrt 1180 lidí, převážně seniorů. To je o devět set procent víc úmrtí než minulý rok.