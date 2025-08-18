Požáry ve Španělsku a Portugalsku mají šest obětí, na pomoc míří čeští hasiči

Požáry ve Španělsku a Portugalsku mají už šest obětí, napsala agentura AFP. Hasiče podporují vojáci, vlna veder by mohla povolit v pondělí večer nebo v úterý. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) poslal na pomoc tým s vrtulníkem Black Hawk a bambivakem. Španělské úřady kvůli požárům uzavřely část poutní cesty do města Santiago de Compostela.
V severozápadním Španělsku zahynul při havárii cisterny poblíž vesnice Espinoso de Compludo hasič, čímž se počet obětí požárů, které v této jihoevropské zemi trvají už dva týdny, zvýšil na čtyři.
Portugalská média informovala o úmrtí hasiče při zásahu v neděli večer, jeho smrt v pondělí potvrdil prezident země Marcelo Rebelo de Sousa. Dodal, že hasič zahynul při dopravní nehodě, při které byli vážně zraněni také dva jeho kolegové. Počet mrtvých v důsledku požárů v této zemi se tak zvýšil na dva, píše AFP.
Ve Španělsku je nadále více než čtyřicet aktivních požárů, které pustoší autonomní regiony Extremadura, Galicie a Kastilie a León, napsal web El País. Podle Evropského informačního systému o lesních požárech (EFFIS) shořelo ve zemi v posledních dnech více než sedmdesát tisíc hektarů a od začátku roku více než 157 tisíc hektarů, přičemž toto číslo neustále roste.
V Galicii je nadále deset aktivních ohnisek, všechna v provincii Ourense, kde shořelo už padesát tisíc hektarů. Vláda nařídila evakuaci deseti obcí v oblasti pohoří Picos de Europa kvůli požáru, který se začal šířit do autonomního regionu Kantábrie.
Podle předběžných údajů portugalského vládního institutu pro ochranu přírody je plocha lesů spálených v Portugalsku v letošním roce už nyní 17krát větší, než tomu bylo v roce 2024, jedná se přibližně o 139 tisíc hektarů. Zhruba polovina této plochy shořela za poslední tři dny, píše agentura Reuters.
Tým českých hasičů
Do Španělska míří na základě žádosti tamní vlády český hasičský tým specializovaný na letecké hašení a záchranné práce z vrtulníku. Tvoří ho velitel odřadu z hasičského sboru Jihomoravského kraje a dva letečtí záchranáři z Moravskoslezského kraje. Dále se k nim připojili dva piloti a dva technici soukromého provozovatele vrtulníku.
„Přesnou lokaci a místo nasazení se posádka dozví po příletu na místo,“ sdělila mluvčí generálního ředitelství HSZ ČR Lucie Pipiš. Na cestu se vydali ve 13:00 z Přerova.
Čeští hasiči letos už vyslali letecké týmy do Bulharska, Severní Makedonie, Albánie a Černé Hory a rovněž pozemní mise do Řecka a Francie. Do Španělska odlétá podle Pipiš právě vrtulník, který se teprve v sobotu vrátil z Albánie. Kromě hašení požárů v Evropě čeští hasiči také v červenci pomáhali v Texasu s pátráním po obětech bleskových záplav. Celkově v letošním roce pomáhalo či stále pomáhá v zahraničí 77 hasičů z Česka.
Uzavření cesty do Santiaga de Compostela
Kvůli rozšíření požárů na jižní svahy pohoří Picos de Europa úřady uzavřely část oblíbené poutní cesty do Santiaga de Compostela, která pohořím prochází a po které v létě kráčí tisíce lidí.
Kvůli požárům v autonomním regionu Kastilie a León úřady uzavřely poutní cestu mezi městy Astorga a Ponferrada, která jsou od sebe vzdálena asi 50 kilometrů, a vyzvaly poutníky, aby neriskovali své životy.
Svatojakubská stezka spojuje Francii a město Santiago de Compostela na západním cípu Španělska, kde jsou údajně pohřbeny ostatky apoštola svatého Jakuba, který je patronem Španělska. Jedná se o síť historických poutních cest, které všechny vedou ke katedrále v Santiagu de Compostela.
Požáry v regionu Kastilie a León, které stále nejsou pod kontrolou, pohltily tisíce hektarů a zničily archeologický areál Las Médulas, který je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Přerušené spoje
V provincii León byly přerušeny dálniční a železniční spoje. Vysokorychlostní železniční trať mezi Madridem a Galicií bude i v pondělí nadále mimo provoz, což znamená, že kvůli požárům je dopravní spojení přerušené už pátým dnem.
Ministryně obrany Margarita Roblesová uvedla, že speciální zásahové jednotky pro případ nouze (UME) za 20 let své existence nezažily podobnou vlnu požárů. Situace se podle ní nezlepší do pondělního večera či úterý, než se začne ochlazovat.
„Požáry mají zvláštní charakteristiku v důsledku klimatických změn a v důsledku této obrovské vlny veder,“ uvedla Roblesová k 16denní vlně veder, během níž teploty dosáhly až 45 stupňů.
Už v neděli španělský premiér Pedro Sánchez při návštěvě Galicie oznámil, že chce prosadit národní plán boje proti klimatickým změnám, který by zemi pomohl lépe se přizpůsobit novým okolnostem. „Klimatická nouze se stává stále závažnější a zrychluje se, zejména v regionech jako Pyrenejský poloostrov,“ řekl k tomu Sánchez.
