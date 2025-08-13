Velkou část Evropy sužují vedra, hasiči kvůli nim bojují na mnoha místech s požáry. Během úterý v jejich důsledku zemřelo nejméně pět lidí. Teploty v některých oblastech vystoupaly během dne nad 40 stupňů. Hasiči zasahují ve Španělsku, Portugalsku, Chorvatsku, Řecku, Albánii či Černé Hoře.
Požáry v Evropě si vyžádaly životy nejméně pěti lidí
Kvůli požárům muselo během úterý opustit svá obydlí několik tisíc lidí v různých španělských regionech. Na severozápadě Turecka si oheň vyžádal evakuaci několika stovek obyvatel, podařilo se jej ale už dostat pod kontrolu. Pozastavena však byla námořní doprava.
Požár vypukl na zemědělské půdě v provincii Çanakkale a kvůli silnému větru se dostal do obytné zóny. Bylo kvůli němu evakuováno na dva tisíce obyvatel. Hasiči stále bojují s dalšími dvěma lesními požáry v provinciích Manisa a Izmir v západním Turecku.
Extrémní vedra zvýšila riziko vzniku požárů také v Maďarsku a Bulharsku.
Ve Španělsku si požár u města Tres Cantos vyžádal jednoho mrtvého. Kvůli požárům muselo během dne opustit svá obydlí několik tisíc lidí v různých regionech. Dohromady na dva tisíce lidí se musely evakuovat v pondělí večer a v úterý ráno v Andalusii na jihu země. Silné požáry pokračují i na opačné straně Španělska, v regionu Kastilie-Léon, kde bylo nutné evakuovat na 3800 lidí.
„Čelíme extrémnímu riziku lesních požárů,“ uvedl v úterý ráno španělský premiér Pedro Sánchez. Podle předpovědi by vlna veder mohla začít v úterý v části Španělska polevovat, trvá už od neděle 3. srpna.
V Portugalsku se více než sedm set hasičů snažilo uhasit požár v obci Trancoso, asi 350 kilometrů severovýchodně od Lisabonu. Menší požáry dále hoří na severu země.
Ve Francii vedra zasáhla hlavně jihozápad a centrální oblasti země. Celkem 14 z 96 departementů v pevninské Francii vyhlásilo nejvyšší, červený stupeň varování před vedry. Některé obce za teplot kolem 40 stupňů Celsia nabídly bezplatný nebo zlevněný vstup do veřejných bazénů.
Situace v Řecku
V Řecku si sedm velkých lesních požárů, které vypukly převážně na západě země, vynutilo několik evakuací a zničilo domy a podniky. Hoří na ostrovech Zakynthos a Kefalonia nebo Chios. Kvůli lesnímu požáru na Zakynthu se museli evakuovat lidé z několika hotelů. „Požár se dramatizuje s ohledem na horké počasí a vítr, který by měl ale od zítřka slábnout,“ uvedla výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
Českých turistů na Zakynthu se ale podle ní situace zatím nedotkla. Lesní požáry však zasáhly i další řecké oblasti. Druhý nejvyšší stupeň varování byl vyhlášen na západním pobřeží, v aténském regionu, na velké části Peloponésu, v Thrákii či na Lesbu.
Proti požáru, který na Zakynthu vypukl v úterý ráno, tam jsou nasazeni všichni hasiči, které má ostrov k dispozici. Jedná se o zhruba 60 mužů a několik kusů techniky. Požár je dobře vidět ze známé pláže Laganas, kde si ho fotografují turisté, píše deník Kathimerini. Rozsáhlý požár zuří i na dalším řeckém ostrově v Jónském moři, Kefalonii, kde však zatím neohrožuje zástavbu.
Lesní požáry však zasáhly i další řecké oblasti. Řecko čelí vlně veder a v části země je sucho, které usnadňuje šíření lesních a polních požárů. Nedaleko přístavního města Patras západně od Athbalkáén se podle deníku Kathimerini požár začal nekontrolovaně šířit křovinatým terénem. Evakuovaní obyvatelé, kterých bylo dle řeckých médií zhruba 7500, byli autobusy přepraveni do vesnic dále na jih.
Hoří také v dalších zemích na Balkáně
Balkánské státy se v poslední době kvůli vysokým teplotám potýkají s požáry často. V noci na pondělí bojovali chorvatští hasiči s plameny nedaleko Splitu a oheň sužoval i Albánii, kde zemřeli dva lidé. Šéf tamní záchranné služby uvedl, že počet obětí požáru v oblasti města Gramsh se může ještě zvýšit, do nemocnice bylo podle něj převezeno osm lidí.
V Černé Hoře zahynul voják, který pomáhal s hasicími pracemi. Převrátila se na něj cisterna s vodou, další muž utrpěl vážná zranění. Hasiči za pomoci vojáků bojovali s požárem v okolí hlavního města Podgorice již druhý den, uvedlo tamní ministerstvo obrany ve svém prohlášení. Situace je momentálně nejhorší právě v Podgorici.
Vysokým teplotám čelí také Kosovo, kde v červenci naměřili nejteplejší den v historii s teplotou 42,4 stupně, píše agentura AFP.
Vlna veder začala v pátek a očekává se, že bude pokračovat celý týden a zasáhne i další země například Velkou Británii, kde se i ve středu očekávají teploty ke 34 stupňům zejména v jižních částech Anglie a v Londýně, napsala agentura AP. Vědci varují, že klimatické změny zhoršují četnost a intenzitu veder a sucha, což zvyšuje náchylnost některých částí Evropy k lesním požárům.
Evropa se otepluje rychleji než kterýkoli jiný kontinent, a to dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr od 80. let 20. století, uvedla meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Loňský rok byl v Evropě i celosvětově nejteplejším rokem v historii, uvedla už dříve monitorovací agentura.