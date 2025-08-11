V centrální části provincie Çanakkale na západě Turecka vypukl další lesní požár. Plameny se kvůli silnému větru rychle šiří. Lidé v ohrožených oblastech byli evakuováni po moři i po souši, informuje s odvoláním na místní úřady agentura DPA. Předešlý požár ve stejné oblasti hasiči dostali pod kontrolu minulý pátek.
Hasiči na západě Turecka bojují s rozsáhlým požárem
Úřady uzavřely do pondělního večera letiště v Çanakkale pro civilní leteckou dopravu. Letiště mohou nyní využívat jen záchranné složky bojující s požárem, informovala státní tisková agentura Anadolu. Çanakkale je oblíbenou turistickou destinací.
Uzavřena byla rovněž regionální dálnice. Podle médií byla kvůli silnému kouři omezena také lodní doprava přes průliv Dardanely. Nasazeno je sedm hasicích letadel a šest vrtulníků, napsal na síti X guvernér stejnojmenné provincie Çanakkale Ömer Toraman. Z průlivu Dardanely nabírají hasičské vrtulníky vodu. Příčina požáru byla zpočátku nejasná.
Podle guvernéra bojuje s požáry na sedm set hasičů. Preventivní evakuace se dotkly univerzitního kampusu či vojenských a obytných oblastí. Úřady vyzvaly obyvatele, aby se vyhýbali zbytečným cestám a aby uvolnili silnice pro záchranná vozidla.
Kouřem bylo postiženo asi 50 lidí, kteří byli ošetřeni v nedalekých zdravotnických zařízeních, ale jejich stav nebyl život ohrožující, uvedl guvernér.
Západ Turecka sužují vysoké teploty a extrémní sucho. Meteorologická služba v pondělí vydala varování i před bouřkami a silným větrem, který by měl v úterý dosahovat až 80 kilometrů v hodině. Podle meteorologické služby dosáhly teploty v regionu 33 stupňů Celsia.