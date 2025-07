Kvůli horkům a suchu hrozí požáry. Na co si dát pozor?

V Česku panuje horké počasí. V souvislosti s tím platí v řadě oblastí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před nebezpečím požárů. Ty přitom mohou v horkém a suchém počasí vzniknout i na základě drobnosti, jako je třeba nedopalek od cigarety. Na co dalšího si dát pozor a co na základě výstrah mohou stanovit vyhlášky či nařízení územních celků?

Počet požárů navíc roste. Jihomoravští hasiči jich jen v přírodě řešili minulý měsíc hned padesát. To je skoro dvakrát víc, než je průměr za posledních pět let. A přibylo i požárů přímo v lese.

V případě, kdy už oheň v přírodě rozděláváme, je nutné zvolit vhodné místo pro ohniště, které musí být vzdáleno nejméně padesát metrů od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a všech věcí, které se mohou vznítit. Přímo v lese lze oheň rozdělávat jen na k tomu vyhrazených místech a zcela zakázáno je zakládat jej na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce či na strništi. Samozřejmostí je rovněž to, že by lidé měli rozdělávat jen ohně takové velikosti, které následně dokáží kontrolovat.

Řadu doporučení, jak předcházet požárům, pravidelně zveřejňují i hasiči , kteří upozorňují, že v případě, kdy fouká silný vítr nebo panuje extrémní sucho, by lidé oheň kdekoliv v přírodě nebo na volném prostranství neměli rozdělávat vůbec. Stejně tak by se na těchto místech měli vyhnout kouření, používání zapalovačů, přenosných vařičů či jiných zdrojů otevřeného ohně.

V momentě, kdy už oheň hoří, nesmí ani na okamžik zůstat bez dozoru. Jsou-li u ohně děti, neměly by na místě nikdy zůstávat bez dohledu plnoleté osoby. Rovněž je důležité mít přichystán dostatek vody, písku či hlíny pro případ, že by se oheň vymkl kontrole. Vhodné je též umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje, což může následné hašení výrazně usnadnit.

Oheň by lidé neměli zakládat pod větvemi, na suchém listí, kořenech stromů či rašelině a v blízkosti stohů slámy nebo seníků, od nichž by se ohniště nikdy nemělo nacházet blíže než sto metrů. Létající jiskry nebo poryv větru totiž mohou velmi jednoduše způsobit problém. Hasiči zmiňují, že pro rozdělávání ohně je ideální hliněný podklad.

Před odchodem je pak zásadní oheň důkladně uhasit. Toho lze docílit vodou nebo zeminou. Podstatné je, aby se při odchodu z ohniště nijak nekouřilo. Popel i půda pod ním musí být chladné. Pozor je třeba dát také na to, že nebezpečí může představovat i zdánlivě vyhaslé ohniště. V něm se stále mohou skrývat žhavé oharky, které může poryv větru znovu rozdmýchat.

Zvýšená opatrnost je nutná obzvlášť v jehličnatém lese, kde je půda z hlediska možného vzniku a šíření požáru velmi riziková. Prohořívá totiž v několika vrstvách hluboko pod povrchem. Jiskry pak mohou zapálit les i po několika hodinách. Proto je na podobných místech nejlepší oheň vůbec nerozdělávat.

Grily a plynové spotřebiče

Riziko nepředstavuje jen otevřený oheň. K letnímu počasí patří také grilování. I u něj je důležité spotřebič vhodně umístit, aby odlétající jiskry nezapálily okolí. V grilu je nutné používat jen k tomu určené palivo. Za nešvar pak hasiči označují grilování na balkónech.

Během letních aktivit lidé s oblibou používají také plynové spotřebiče. Stejně jako u otevřeného ohně u nich platí, že v případě použití ve volné přírodě nesmí být ani na okamžik spuštěny z dozoru. Totéž se ostatně týká i jiných přenosných vařičů. V horkém počasí je třeba dát pozor rovněž na to, že plynové spotřebiče by neměly být vystaveny vysokým teplotám. Nikdy by také neměly být umístěny v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření. Z toho vyplývá mimo jiné to, že by se v jejich blízkosti nemělo kouřit.

Rizika kouření, aut a zákaz vypalování

V případě kouření platí, že ve vzdálenosti do padesáti metrů od okraje lesa je zcela zakázáno. I na dalších místech je ale nutné cigaretu vždy ukázněně uhasit. Totéž platí v momentě, kdy kouříme dýmku, jejíž obsah vyklepáváme. Hasiči varují i před odhazováním nedopalků z okének aut, což může vést ke vzplanutí trávy rostoucí v okolí cesty. Samozřejmostí je, že v přírodě bychom nikdy neměli odhazovat odpadky. Požár totiž může způsobit i pohozené sklo, které za slunečného počasí může zafungovat jako lupa.