Před 75 lety vyhnali komunisté z klášterů tisíce řeholnic. Začala „Akce Ř“

Mária Dubanová, řeholním jménem sestra Hyacinta, po válce studovala gymnázium v Brně a v srpnu 1947 vstoupila do řádu. V roce 1950 působila v rámci kongregace v Litoměřicích. „Tam jsme měly řeholní dům a opatrovaly jsme staré lidi,“ vzpomínala pro Paměť národa. V rámci „Akce Ř“ ji komunisté internovali společně s dalšími sestrami do Bílé Vody na Jesenicku. „Nevěděly jsme, kam jedeme, co bude, ale byly jsme spolu. Modlily jsme se a nebály. My jsme to tak braly, protože jsme měly víru. To byla jediná výhoda,“ popsala.

Osmdesát sanitek odváželo nemocné sestry

Miloslava Miriam Baumruková se narodila rok před „Akcí Ř“. Do řádu vstoupila až v roce 1971. Události léta 1950 jí popisovaly starší sestry v horažďovickém klášteře. „Osmdesát sanitek odváželo staré a nemocné sestry do Javorníku, ostatní jely autobusy. Sestry potom nastěhovali do městských domů, některé šly do Štemplovce, kde byl zámeček, některé do Zlatých Hor. Nejmladší přesunuli do továren, například do Varnsdorfu, do Lánova,“ řekla v rozhovoru pro Paměť národa.

Vedení vládnoucí komunistické strany už v dubnu 1950 navrhlo plán pozvolného, a pokud možno dobrovolného soustředění jeptišek, a jejich pracovního využití. Na urychlené řešení naléhal také ministr národní obrany Alexej Čepička, který chtěl řeholní budovy využít pro potřeby armády. Do soustřeďovacích středisek bylo v rámci „Akce Ř“ převezeno přes čtyři tisíce řádových sester.

Přesidlování mužských řeholníků bylo krutější

Přesídlování řeholnic nebylo tak kruté, jako u mužských řeholníků. Při přemisťování dbal stát, aby se řádové sestry usídlovaly mimo velká města a religiózní oblasti. S centralizací řeholnic bylo také spojeno zavírání klášterů. Obě tyto činnosti byly pod patronátem Náboženského fondu, který posléze převzal klášterní majetek. Na stěhování dohlížel Náboženský fond společně s Červeným křížem.

Dvě tisícovky řeholnic byly převedeny do průmyslu. Počátkem roku 1951 bylo naplánováno snížení počtu nemocnic a ústavů, ve kterých ještě během roku 1950 pracovalo přes devět tisíc řeholnic. Celá akce byla doprovázena dalšími opatřeními.