Bílá Voda na jevišti. O pronásledování řeholnic podle Tučkové hrají v Praze i Brně

„Dokázaly najít v mezilidských vztazích hloubku, lásku a odpuštění, a to mi přijde nakonec stejně nejhodnotnější,“ podotýká herečka Jana Pidrmanová, představitelka jedné z řádových sester v pražském nastudování. V brněnské verzi stejnou roli hraje Markéta Sedláčková. „Ten ženský kolektiv se navzájem velmi podržel a to mně pomáhá i v hraní, cítit spojení nás všech,“ uvedla.

Stálá víra v to lepší

Na scénu Městského divadla Brno příběh o morálce převedl režisér Dodo Gombár, který v minulosti adaptoval od stejné autorky už Žítkovské bohyně o léčitelkách a vědmách z Bílých Karpat. „Za každým tím příběhem se skrývá to, co mají podle mého názoru lidé, kteří pustí do svého života spirituální sílu. Je to stálá víra v to lepší,“ podotýká Gombár k Bílé Vodě.

Scénu historického příběhu posunulo brněnské pojetí směrem k nadčasovosti. Hábity nahradil frak, který zachovává černo-bílou kombinaci a funguje rovněž jako symbol. Pro nadčasový prostor připomínající jeskyni, v němž se inscenace odehrává, se kostýmní výtvarnice a scénografka Eva Jiřikovská inspirovala jedním ze zastavení z křížové cesty na Svatém kopečku v Mikulově.

Inscenaci doprovází hudba, kterou složila Vladivojna La Chia. Skladby zní z velké části živě v podání smyčcového kvarteta.