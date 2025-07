Komunisté měli z mladé generace strach, protože nevěděli, co s ní, říká Hutka

Každý z odškodněných by mohl získat sto tisíc korun. Stát by to vyšlo podle odhadů na 17 až 283 milionů. Návrh je výrazem snahy napravit některé z nespravedlností, kterým čelily oběti minulého režimu.

„Když jsem byl v emigraci v osmdesátých letech, tak v Německu vlastně vrcholilo vyrovnání se s fašismem. Byl jsem překvapený. Jak to, že tak pozdě?“ vzpomínal Hutka. Vyrovnávání se s minulostí má prý „divnou setrvačnost“, protože se změní režim, ale lidé zůstávají.

„Jak se s tím vyrovnat? Když to trvá dlouho jako u nás, čtyřicet let, tak do toho bylo zataženo mnoho lidí. A teď konec. Nečekalo se to, lidé nebojovali o to, aby se režim změnil. Režim padl,“ míní.