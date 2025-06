Kořeny komunistické ideologie jsou pořád mezi námi, řekl Vystrčil

„Není to jen připomínka Milady Horákové, ale všech obětí komunismu. Těch byly stovky, ne-li tisíce, a co se týče zničených či zmařených životů, tak dokonce miliony,“ uvedla Pekarová Adamová s tím, že díky nim dnes můžeme zažívat nebývalou svobodu. „Ale to strašidlo ideologického hrůzného režimu zde bude vždy obcházet a na každé generaci je, aby nepřipustila, aby se vrátilo,“ dodala. Horáková podle ní žila v pravdě a vyznávala pravdu a ideály první republiky. „Byla symbolem vzdoru vůči režimu, který tu v roce 1948 nastal,“ míní.

Předseda Senátu Vystrčil řekl, že svoboda není samozřejmost ani v současnosti. „Tím, kdo komunismus přivedl k moci, byli lidé, a je velmi nebezpečné, abychom to připustili znovu, takže je potřeba si připomínat, co komunisté způsobili a kolik mají na svědomí obětí,“ dodal. Horáková je podle něj symbolem odvahy a toho, jak „bychom měli přistupovat k dnešní době.“ „I díky ní žijeme ve svobodě a je naší povinností (...), abychom dělali vše pro to, aby se to neopakovalo a aby nikde na světě, pokud to bude jen trochu možné, žádná ideologie podobná té komunistické nevládla,“ dodal Vystrčil.

Podle Vystrčila jsou kořeny komunistické ideologie pořád mezi námi. „V tom, jak myslíme, jak se chováme, jakou máme rádi kulturu, nebo naopak nemáme. Je nutné si to uvědomovat a dělat vše pro to, abychom se těch kořenů zbavili,“ podotkl s tím, že lidé by si měli uvědomit, že není normální, pokud někdo žije tak, že mu někdo říká, co smí a nesmí jen proto, že je přesvědčen, že jen jeho ideologie je jediná správná. „Tohle bychom si měli uvědomit a vysvětlovat i tím, že umožníme lépe poznat historii a zrůdnosti, které komunismus napáchal,“ dodal s tím, že je naopak normální žít ve svobodě a rozhodovat o svém osudu.

Hodinu po poledni se uskutečnila také tradiční vzpomínková akce v areálu pankrácké věznice, kde byla Horáková zavražděna 27. června 1950. Spolu s ní tam v tento den zemřeli po vykonstruovaném procesu i právník Oldřich Pecl, štábní strážmistr SNB Jan Buchal a novinář Záviš Kalandra.

Další pietní akce

Další pietní akce se uskutečňují například v Liberci, České Lípě a Olomouci. V Olomouci ráno sloužili u okresního soudu mši za oběti fašistických a komunistických politických soudních procesů, které se odehrávaly u zdejšího soudu v letech 1939 až 1989.

Právnička, národněsocialistická poslankyně a bojovnice za práva žen Horáková aktivně vystupovala proti komunistickému režimu. V roce 1950 byla ve vykonstruovaném procesu odsouzena k trestu smrti za údajnou špionáž a velezradu. Byla jedinou ženou, kterou komunisté v Československu odsoudili a zavraždili v politickém procesu.

Podle historiků bylo z politických důvodů po roce 1948 zavražděno kolem 250 lidí. Nejméně 4500 lidí pak zemřelo ve vězeních a lágrech v důsledku umučení nebo špatných životních podmínek.