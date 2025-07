Na Masarykově nádraží začne týdenní vlaková výluka

Na pražské Masarykovo nádraží nebudou od soboty jezdit vlaky. Důvodem týdenní výluky je instalace nového zabezpečovacího zařízení, které je součástí modernizace stanice. Do pátku 1. srpna večer proto budou regionální spoje končit na jiných pražských nádražích, zejména na hlavním. Omezení provozu se týká mimo jiné příměstských vlaků mezi Prahou a Kolínem.

Už déle než rok trvající modernizace se týká nejen samotného Masarykova nádraží, ale i navazujících úseků. „Hotovo hlásí stavbaři na kolejích pod Krejcárkem, 1. srpna pak skončí omezení pod Vítkovem,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Se znovuotevřením nádraží se o prvním srpnovém víkendu současně rozjedou vlaky z Masarykova nádraží přes opravený Negrelliho viadukt na nádraží Bubny do Dejvic.

Masarykovo nádraží je nejstarším nádražím původní parostrojní železnice v Praze, první vlak na něj přijel 20. srpna 1845. Patří k nejvytíženějším stanicím pražských městských a příměstských železničních spojů, denně jím projdou desítky tisíc cestujících.

Přerušení provozu od soboty do pátku příštího týdne se dotkne mimo jiné regionálních spojů, které jezdí přes Český Brod a Lysou nad Labem do Kolína. Jízdu budou mimořádně začínat a končit na Hlavním nádraží. Cestující s časovými jízdenkami ČD vydanými do stanice Praha Masarykovo nádraží si mohou u vlakového personálu nebo u přepážek ČD vyzvednout náhradní jízdní doklad, který ve vybraných úsecích využijí k přepravě v MHD.