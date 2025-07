Sněmovna bude v září finišovat na posledních zákonech

Události: Co ještě čeká současnou sněmovnu

Více než stovka návrhů zákonů zůstane v tomto volebním období neprojednaná. Poslanci se totiž plánují zatím sejít už jen kvůli vratkám ze Senátu. I některé předlohy, o kterých vláda mluvila jako o prioritách, sněmovna nakonec projednat nestihla. Členové kabinetu to zdůvodňují také situací v dolní komoře parlamentu, kdy jednání často provázely dlouhé projevy opozičních politiků. Ti koalici naopak kritizovali za využívání pevného hlasování u některých norem.

Část vládních návrhů na dokončení legislativního procesu ještě čeká. Po schválení Senátem jich víc než desítka míří k posouzení prezidenta. Dva návrhy se ale během červencových schůzí horní komora rozhodla upravit. A znovu by je tak měla projednat sněmovna.

„Nedoprojednaných“ norem bude přibližně 150, není to ale ještě konečné číslo. I tak to bude výrazně méně než před čtyřmi lety. Tehdy však šlo o dobu, kterou ovlivnil covid-19. Namísto plánované agendy schvalovali poslanci mimořádné návrhy.

Návrhů, kde už legislativní proces došel do konce, je zatím 314. K nim mají ale ještě přibýt kupříkladu normy, které čeká opětovné projednání sněmovnou. I v předchozích dvou volebních obdobích počet přesáhl tři stovky. V minulém volebním období to bylo 336, předtím 331.

Do finále míří zákony, které tento týden schválil Senát. Nyní je bude posuzovat prezident. Je to celkem třináct norem. Například o zpřísnění migračních a azylových pravidel nebo stanovení povinného příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření pro část lidí v náročných profesích.

Kolik zákonů sněmovna stihla a co spadne pod stůl

Pod stůl možná padnou normy, které měla koalice ve svém programovém prohlášení. Například ta, která měla umožnit vznik Národního parku Křivoklátsko, nebo ta o zálohování PET lahví. Zůstaly mezi 150 předpisy, které sněmovní systém eviduje jako „nedoprojednané“. Předseda poslaneckého klubu STAN Josef Cogan však celkově považuje výsledek za velmi dobrý.

„Jsou tam věci, u kterých jsem rád, že spadly pod stůl. A to je třeba zákon o myslivosti nebo Křivoklátsko,“ sdělil předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Některé zákony se ještě možná stihnou

Podle části opozice by některé neprojednané zákony sněmovna ještě stihnout mohla. Zástupci nejsilnějšího opozičního hnutí zároveň tvrdí, že koalice u některých návrhů nedokázala využít svou většinu. „Protože tam neustále vkládala a dávala věci dopředu neprojednané a neakceptovatelné pro opozici. My jsme se logicky bránili. A ano, i kvůli tomu se některé věci nestihly,“ řekl první místopředseda hnutí ANO a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček.

Místopředsedkyně sněmovny a místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová uvádí, že bez problémů by bylo možné schválit i úpravu, která omezí prodej energetických nápojů dětem. „Návrh je v posledním, třetím čtení, má podporu napříč sněmovnou,“ dodala.

Pokud se poslanci v září na schůzi sejdou, měli by se už vrátit na svá místa v jednacím sále. Tou dobou už by měla být totiž hotová letní rekonstrukce objektu. Zatím politici předběžně počítají s tím, že jednat by mohli od 9. září. Skupina čtyřiceti poslanců ale může kdykoliv požádat i o schůzi mimořádnou.